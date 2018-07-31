中華郵政開辦菲韓國際e小包   2公斤以下包裹輕鬆寄

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中華郵政公司為配合政府新南向政策，並跟隨國際郵務及跨境電商發展趨勢，訂於8月1日開辦韓國及菲律賓國際e小包(ePacket)業務，提供郵寄2公斤以下輕小型物品多元新選擇。

根據勞動部統計，截至2018年6月份，在台菲律賓籍的產業與社福移工人數高達15萬2711人，國際e小包資費相較於國際航空掛號小包及國際快捷，價格低廉，且可至郵政官網追蹤郵件遞送狀態，是許多在台移工寄送物品回家鄉的主要選擇。

繼與日本、越南、新加坡、印尼及泰國郵政合作開辦後，考量台灣與東亞及東南亞國家貿易、旅遊及電商往來密切，為便利民眾用郵並配合政府新南向政策，續與韓國及菲律賓郵政合作開辦本服務，歡迎民眾及電商賣家多加利用，專用託運單請洽各地營業窗口索取。

中華郵政公司提醒，國際e小包雖可於網路追蹤遞送狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，並非掛號郵件，僅按址投遞且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇最適方式交寄。

根據中華郵政公告國際ｅ小包的收費方式，寄送日本、新加坡、越南等國際ｅ小包，重量不超過100公克包裹，收費100元，之後每續重100公克加收20元，而印尼、菲律賓及韓國則是100公克以下收費120元，每超過100公克收費20元。