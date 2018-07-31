臺波簽署科學高教合作協定　鼓勵學術機構人才交流

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部表示，為增進臺灣與波蘭學術人才與機構間的交流，兩國政府於日前完成簽署合作協定，為雙方持續加強科學及高等教育的合作立下重要里程碑。

根據臺灣與波蘭簽訂的《科學高等教育合作協定》，雙方將協力達成共同目標，包括提升及擴大臺、波在大學生、博士後學人、學者，以及科學與教育機構間的交流與合作。

此外，臺灣與波蘭也將鼓勵及協助臺、波人民至對方國家就學、從事研究計畫、參加訓練課程、研討會，以及其他科學暨高等教育相關活動。

最後，臺、波兩國政府也同意促進獎學金計畫的執行，以及臺灣與波蘭語言教師在對方國家的教學活動等。

外交部指出，此合作協定是因應近年來臺灣與波蘭在科學及高教領域的交流日益密切，且雙方有意進一步深化既有合作關係，並提升執行成效等。

外交部表示，臺、波兩國政府於本（7）月27日完成《科學高等教育合作協定》雙方異地簽署。

外交部提及，波蘭為中歐地區規模最大的國家，因位於歐洲地理中心，基礎建設完善且經濟發展迅速，已成為臺商進軍中、東歐市場的重要據點。

外交部表示，臺灣與波蘭實質關係密切，除經貿投資成長迅速外，在學術方面，因波蘭科研基礎深厚，且高等教育發達，近年來雙方透過交換獎學金、大學締盟、科研人員互訪，以及共同研究計畫等，已建立良好的交流與合作模式，並累積豐碩成果。