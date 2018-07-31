對抗中國一帶一路 美國宣布投資印太、提及台灣成科技中心

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國國務卿龐皮歐30日宣布，美國將在亞洲新興國家投入1億1,300萬美元資金，發展科技與能源等基礎設施計畫。此舉被外界解讀為是欲與中國一帶一路倡議相抗衡。

龐皮歐是在美國商會就貿易摩擦議題進行政策演說時，作出此一宣布，為美國總統川普的印太戰略（Indo-Pacific）定調。他指出，華府盼能看到一個「自由開放」的亞洲，不受任何單一國家主導，顯然意有所指。

龐皮歐也表示本週將赴馬來西亞、新加坡與印尼，對上述國家提供安全協助。

路透報導，美方官員一再強調，美國無意與中國價值1兆美元的一帶一路倡議（Belt and Road Initiative）相爭，而是欲透過鼓勵私部門投資，提供受惠國家另一種永續替代方案。

分析家認為，與中國相較，美國的投資不過滄海一粟。再者，美國素行不佳，政策反覆。川普一再高舉「美國優先」的大旗，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），與中國貿易齟齬也威脅了區域產業鏈，因此亞太國家對這項投資恐怕興趣缺缺。

至於投資細節，龐皮歐指出，美國將投資2,500萬美元於擴大美國科技出口，今年亦將挹注5,000萬美元於協助區域國家生產能源。美方也會建立提振區域發展的新協助架構。

美國已與蒙古簽署3億5,000萬美元的水資源投資協定，與斯里蘭卡的數億美元運輸改革計畫也已進入洽簽最後階段。

龐皮歐在演說中提及美國與印太區域國家關係良好時，也提到台灣。他說道，美國協助「台灣種下了民主社會的種子，這些種子開花結果，如今台灣成為了高科技產業中心。」