兒童文學作家林佑儒  為孩子書寫美好閱讀經驗

翻開《神祕圖書館偵探》，出現化身成蜻蜓與金龜子的神祕圖書館員，在館內消磨夏日時光的小兄妹意外被捲入魔法書失竊風波，在魔法世界中與巫婆鬥智……

這曾獲選「好書大家讀——年度最佳讀物獎」，奇幻妙筆的背後，是兒童文學作家林佑儒，她也是國小英文教師，同時致力於協助學校推動閱讀。

林佑儒將童年在花蓮光復糖廠閱覽室聞著喜愛的圖書氣味，讀著一篇篇有趣故事的難忘記憶，化為創作養分，如同施了魔法般，引導孩子走向下一段美好的閱讀經驗。

《神祕圖書館偵探》系列作品。

直擊教學現場 為孩子書寫適讀書籍

教育是林佑儒創作的重要動機，曾獲得九歌少兒文學獎、吳濁流文藝獎、南瀛文學獎等獎項肯定的她，作品多取材於校園生活，《草莓心事》、《廁所幫偵探》、《神秘圖書館偵探》等系列更是廣受老師、小朋友歡迎。

其中，《草莓心事》就源自於林佑儒在學校教高年級學生，有一次看到一個小女生和班上小男生上課時偷偷寫交換日記。小女生在日記中寫著，「我看到你在看別的女生。」小男生則緊張地回說，「沒有！她只是朋友，我只愛妳。」小女生回，「我看了一本愛情小說，裡面的男生會為了女生不要工作，這樣的愛，你給的起嗎？」

林佑儒看到這段內容相當驚訝，後來才發現，這些說法來自於他們閱讀的《俏佳人》系列，小小一本20元，菜市場、夜市都能買到。這件事讓她反思，「如果我不好好寫一本小學生可以看的情感教育故事，小朋友就會看著這類書長大。」

林佑儒也感嘆閱讀有階級存在，像是曾遇過六年級學生看著虐心的言情小說，但同年齡卻有另一位社經背景較好的學生，讀的是描寫甘迺迪家族的歷史小說。她認為，身為老師，有責任影響學生，一本書對學生而言就是一扇大門。

林佑儒到學校與小朋友分享閱讀樂趣。（林佑儒提供）

推閱讀 老師本身要有熱衷

閱讀推廣一直是教育部的重點項目，但小學老師工作繁重，甚至要身兼行政職，只能希望自己有三頭六臂完成一切任務。也因此，閱讀推廣往往化約為薄薄一張讀書心得單，似乎小朋友們交了許多心得單，就與培養閱讀習慣同義。林佑儒說，用閱讀了幾本書、交了幾張心得單來獎勵孩子，導致小朋友閱讀的出發點不是因為樂趣，讓她相當疑惑，「沒有更好的辦法嗎？」

林佑儒心目中推廣閱讀最好的方法，是每個老師都接受閱讀訓練，直接在班上帶領學生討論書本，這麼做才有可能讓小朋友的閱讀從量的多寡轉為質的深入。但她難過地說，「家長可能不閱讀，連有些老師都不閱讀，你是專業老師，不提升自己，要拿什麼來教小孩。」因此，林佑儒希望傳達的是對閱讀的熱情，唯有老師自己熱衷於閱讀，才能讓閱讀的推動更為深化。

林佑儒家中有一大面書牆，裡頭有大人的書，也有專屬於孩子的書。(林佑儒提供）

為人母 不奇幻卻真實的幸福

當天採訪結束後，林佑儒的下一個行程，是去接6歲與3歲的兩個寶貝女兒。

身為老師，林佑儒相當注重女兒的教育；身為作家，她更清楚閱讀對孩子的良性影響，或是更直接地說，閱讀讓孩子能夠面對殘酷的教育階層化現象，跳脫生活環境的限制。林佑儒認為，閱讀是樂趣，也是技能，可以讓孩子在體制內有更多的選擇。她說，「我們家每一層樓都有書，我的小孩隨時都會拿一本，叫媽媽說給她聽。」與筆下靈動的奇幻世界不同，抱著孩子一起閱讀，對林佑儒而言是沉甸甸地、真實的幸福。她也體悟，「說故事重要的不是技巧，是你想不想跟小孩互動。」

林佑儒說，能經歷孩子的成長，與孩子分享自己的閱讀體會，現在的生活對她來說是很有趣的。林佑儒秉持著「有閱讀的大人，才有閱讀的小孩」此一信念，與孩子分享閱讀樂趣。

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