台北富邦銀行以「痛點式創新」思維  持續推進金融創新腳步

數位金融科技日新月異，台北富邦銀行提出「痛點式創新」概念，針對各金融場景找出客戶痛點，再結合最新技術進行服務創新，提供客戶更美好的金融體驗。繼去年底推出的「富邦旺紅包」後，近期再度推進金融創新腳步，預計推出全新智能理財平台「奈米投」，以業界首創的「雙核心」技術，提供投資人智能理財新選擇，目前正進行內部測試；此外，「富邦行動銀行」APP正式導入「臉部或指紋辨識」功能，讓你憑「顏值」或「指紋」就可一秒登入！
北富銀數位金融總處長黃以孟表示，Fintech為金融生態帶來一波波變革，這股翻轉的力量正快速崛起，看好此一領域的發展前景，故很早就進行相關領域的研究與佈局，並提出所謂的「痛點式創新」概念，強調金融科技的創新必須以用戶的角度出發，針對各金融場景找出客戶痛點，再以目前最新金融技術結合進行服務創新，去年底推出的「富邦旺紅包」即是其中一個代表作品。2018年，為了持續推進金融創新的腳步，除了4/25起與政大合作，將區塊鏈技術正式應用於政大校園商家外，近期也在規劃推出全新智能理財平台「奈米投」，目前進入內部測試階段；同時在「富邦行動銀行」APP也正式導入「臉部或指紋辨識」功能，持續推進金融創新的腳步。
從用戶痛點研究顯示，一般民眾在網上進行投資決策最常面臨痛點有二：缺乏專業理財諮詢建議，無法即時依市場狀況調整投資配置；以及投資標的太多導致「選擇困難症」。北富銀引進歐美技術，全新打造的理財平台「奈米投」擁有業界首創的新智能理財技術，客戶透過社交平台聊天的方式輕鬆談投資目標和想法，奈米投就可分析出適合的投資方式，無論是小額投資還是大筆資金、想追求穩健收益或是高效報酬，都能在「奈米投」找到適合自己的投資選擇，不用再面對眾多金融產品，卻毫無頭緒遍尋不著最匹配自己的金融商品。
為蒐集用戶使用回饋意見，目前「奈米投」正舉行模擬投資測試，首波開放讓所有員工搶先體驗，甫推出就在企業內部造成風潮，同仁皆被「奈米投」的智能、便捷及人性化所震驚，「奈米投」不僅可以在互動過程中為用戶分析出合適的理財方案，未來還能與大數據深度結合，根據使用者個人特質進行「另類」投資分析，例如根據用戶的生日，「奈米投」能提供星座投資分析報告，用戶可以參考大多數同星座的人會怎麼安排自己的投資配置，幫助使用者透過不同的視角深度了解自己的理財偏好和風險屬性。「奈米投」充滿樂趣的使用模式，也讓所有員工對正式上線充滿期待。
在徵集內部測試意見並進行調整後，「奈米投」將在7月底針對富邦數位銀行使用常客發出召集令，擴大募集首席體驗官搶先體驗「奈米投」的模擬投資。活動期間，體驗官參與模擬投資所獲得的報酬，未來在平台正式推出後將可折抵實際投資的信託管理費月份數；同時，還會月月抽出20位幸運的體驗官，各可獲得3000元富邦旺紅包，共計發出30萬元大紅包，想嘗鮮最新理財科技並把紅包帶回家的客戶，可得把握本次擴大募集良機！
另外，對於行動銀行的用戶，除了輸入帳號密碼來登入系統外，是否還有更有效率且快速安全的登入方式？北富銀數位金融總處長黃以孟表示，即日起「富邦行動銀行」APP導入「人臉辨識或指紋辨識」功能，你的臉及指紋就是你專屬的獨一無二的帳號密碼，只需要拿起手機輕鬆刷個臉或按指紋，就能憑〝顏值〞或〝指紋〞一秒登入，讓您就算在行進間，依然可以輕鬆使用「富邦行動銀行」各項便利功能，大幅提升用戶體驗和使用速度。
未來，北富銀將深化金融科技在各場景的應用，持續創新數位服務，從客戶的需求出發，藉由最新金融科技的導入，結合線上線下跨通路的串聯，為客戶提供更便捷、安全且美好的金融場景應用體驗。