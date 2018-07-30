台北富邦銀行以「痛點式創新」思維  持續推進金融創新腳步

數位金融科技日新月異，台北富邦銀行提出「痛點式創新」概念， 針對各金融場景找出客戶痛點，再結合最新技術進行服務創新， 提供客戶更美好的金融體驗。繼去年底推出的「富邦旺紅包」後， 近期再度推進金融創新腳步，預計推出全新智能理財平台「奈米投」 ，以業界首創的「雙核心」技術，提供投資人智能理財新選擇， 目前正進行內部測試；此外，「富邦行動銀行」APP正式導入「 臉部或指紋辨識」功能，讓你憑「顏值」或「指紋」就可一秒登入！

北富銀數位金融總處長黃以孟表示，Fintech為金融生態帶來 一波波變革，這股翻轉的力量正快速崛起， 看好此一領域的發展前景，故很早就進行相關領域的研究與佈局， 並提出所謂的「痛點式創新」概念， 強調金融科技的創新必須以用戶的角度出發， 針對各金融場景找出客戶痛點， 再以目前最新金融技術結合進行服務創新，去年底推出的「 富邦旺紅包」即是其中一個代表作品。2018年， 為了持續推進金融創新的腳步，除了4/25起與政大合作， 將區塊鏈技術正式應用於政大校園商家外， 近期也在規劃推出全新智能理財平台「奈米投」， 目前進入內部測試階段；同時在「富邦行動銀行」APP也正式導入 「臉部或指紋辨識」功能，持續推進金融創新的腳步。

從用戶痛點研究顯示， 一般民眾在網上進行投資決策最常面臨痛點有二： 缺乏專業理財諮詢建議，無法即時依市場狀況調整投資配置； 以及投資標的太多導致「選擇困難症」。北富銀引進歐美技術， 全新打造的理財平台「奈米投」擁有業界首創的新智能理財技術， 客戶透過社交平台聊天的方式輕鬆談投資目標和想法， 奈米投就可分析出適合的投資方式，無論是小額投資還是大筆資金、 想追求穩健收益或是高效報酬，都能在「奈米投」 找到適合自己的投資選擇，不用再面對眾多金融產品， 卻毫無頭緒遍尋不著最匹配自己的金融商品。

為蒐集用戶使用回饋意見，目前「奈米投」正舉行模擬投資測試， 首波開放讓所有員工搶先體驗，甫推出就在企業內部造成風潮， 同仁皆被「奈米投」的智能、便捷及人性化所震驚，「奈米投」 不僅可以在互動過程中為用戶分析出合適的理財方案， 未來還能與大數據深度結合，根據使用者個人特質進行「另類」 投資分析，例如根據用戶的生日，「奈米投」 能提供星座投資分析報告， 用戶可以參考大多數同星座的人會怎麼安排自己的投資配置， 幫助使用者透過不同的視角深度了解自己的理財偏好和風險屬性。「 奈米投」充滿樂趣的使用模式，也讓所有員工對正式上線充滿期待。

在徵集內部測試意見並進行調整後，「奈米投」將在7月底針對富邦 數位銀行使用常客發出召集令，擴大募集首席體驗官搶先體驗「 奈米投」的模擬投資。活動期間， 體驗官參與模擬投資所獲得的報酬， 未來在平台正式推出後將可折抵實際投資的信託管理費月份數； 同時，還會月月抽出20位幸運的體驗官，各可獲得3000元富邦 旺紅包，共計發出30萬元大紅包， 想嘗鮮最新理財科技並把紅包帶回家的客戶， 可得把握本次擴大募集良機！

另外，對於行動銀行的用戶，除了輸入帳號密碼來登入系統外， 是否還有更有效率且快速安全的登入方式？ 北富銀數位金融總處長黃以孟表示，即日起「富邦行動銀行」APP 導入「人臉辨識或指紋辨識」功能， 你的臉及指紋就是你專屬的獨一無二的帳號密碼， 只需要拿起手機輕鬆刷個臉或按指紋，就能憑〝顏值〞或〝指紋〞 一秒登入，讓您就算在行進間，依然可以輕鬆使用「富邦行動銀行」 各項便利功能，大幅提升用戶體驗和使用速度。

未來，北富銀將深化金融科技在各場景的應用，持續創新數位服務， 從客戶的需求出發，藉由最新金融科技的導入， 結合線上線下跨通路的串聯，為客戶提供更便捷、 安全且美好的金融場景應用體驗。