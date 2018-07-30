根據台灣證券交易所統計，上週（2018/7/23~2018/7/27）外資在集中市場總買進金額為1,798.72億元，總賣出金額為1,644.45億元，買超為154.27億元，另統計自2018年年初至7月27日止，外資總買進金額為4兆7,520.16億元，總賣出金額為5兆72.33億元，累計賣超為2,552.17億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,839.46億元新台幣，占全體上市股票市值的40.61%，較7月20日的13兆1,164.83億元新台幣，增加2,674.63億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進143,994千股，賣出52,325千股，買超91,669千股。

第二名：中鋼：買進74,202千股，賣出15,043千股，買超59,159千股。

第三名：開發金：買進57,189千股，賣出21,725千股，買超35,464千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進168,397千股，賣出264,901千股，賣超96,504千股。

第二名：中信金：買進69,312千股，賣出100,426千股，賣超31,114千股。

第三名：新光金：買進50,741千股，賣出80,382千股，賣超29,641千股。