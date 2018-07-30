移民署出入境優質服務獲肯定  部長徐國勇也稱讚

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園國際機場6月底榮獲「2018年最佳證照查驗服務機場Best Airport Immigration」第1名殊榮，我國成為美國「全球入境計畫」一員，並與韓國簽訂互惠自動通關的合作協議，讓國人在國內外同享快速通關的便利，讓內政部長徐國勇相當滿意。7月29日假日上午部長徐國勇特別到桃園機場慰勉執勤人員辛勞，並對同仁表現表達肯定。

2017年11月起，台灣正式成為美國「全球入境計畫（Global Entry Program）」的一員，可以與美國互惠使用對方機場的e-Gate，國人入出境美國不再需要經過冗長排隊通關程序，節省更多等候時間。

而今年6月起，台灣與韓國簽訂「臺韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」(MOU)」並進行啟用儀式，台灣遊客可在入境韓國之後，於韓國各SeS註冊中心申請註冊，未來往返韓國將更加方便。

尤其，內政部警政署航空警察局7月24日在遠雄快遞進口專區查獲國內最大宗近300公斤毒品案，並循線拘提王姓嫌犯，偵辦人員的亮麗表現，部長徐國勇也一併表達肯定之意。

部長徐國勇也提醒暑假期間計畫要入出國的旅客，因為機場旅客量大，為了能快速通關避免久候，目前移民署已經在全國各機場港口設置了66座自動查驗通關系統（e-Gate）及註冊櫃檯，還有10座外國人出境自動通關系統（f-Gate），使用通關時間只要10秒鐘，旅客可以多加使用。

另外內政部也已經規劃在2019年底前將再完成松山、桃園及高雄機場共22座自動通關系統的增設，屆時將可以提供旅客更大的通關服務。