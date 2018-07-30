截至7/27 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月27日累積開戶數為15,687,206戶，較7月20日累積開戶數15,676,521戶，增加10,685戶，增幅約0.07%。另本年7月27日現股當日沖銷累積開戶數為1,581,746戶，較7月20日現股當日沖銷累積開戶數1,575,431戶，增加6,315戶，增幅約0.40%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月27日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,285戶較7月20日開戶數176,205戶，增加80戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月27日止日均值為378.86億元，總成交金額為52,282.24億元，其中盤後定價交易金額為161.75億元。另本年度截至7月27日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.87%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.91%。

(二)本年度興櫃股票截至7月27日均值為11.96億元，總成交金額為1,650.18億元。

四、本年度上櫃股票截至7月27日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計567家，較上週(截至7月20日止)得為信用交易家數565家，增加2家。

(二)融資餘額為716.74億元，較上週(截至7月20日止)融資餘額713.88元，增加2.86億元，增幅約0.40%。

(三)融券餘額為97,594張，較上週(截至7月20日止)融券餘額92,247張張，增加5347張，增幅約5.48%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.05%，較上週(截至7月20日止)之比例15.10%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.64%，較上週(截至7月20日止)之比例0.65%，減少0.01%。



櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至7月27日止，累計營業天數140日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,987.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計96家529期，發行餘額為1兆8,045.83億元，較上週增加37億元。

(三)轉換公司債已上櫃計168家202期，發行餘額為1,281.43億元，較上週減少1.03億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額27.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家345期，發行餘額為9,221.61億元，較上週減少21億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為45.67億元，較上週減少2.38億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計575期約1,575.29億美元，較上週增加2.71億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為28兆1,191.22億元，日均值為2,008.51億元，包含：

1.買賣斷交易3兆6,979.55億元，日均值為264.14億元，佔總成交金額比例為13.15%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆4,921.34億元，佔買賣斷成交金額比率為67.39%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆2,058.21億元，佔買賣斷成交金額比率為32.61%（包含政府債券6,142.68億元，日均值為43.88億元；普通公司債4,930.91億元，日均值為35.22億元；金融債券899.43億元，日均值為6.42億元；外國債券85.19億元，日均值為0.61億元）。

2.附條件交易24兆4,211.67億元，日均值為1,744.37億元，佔總成交金額比例為86.85%，其中等殖成交系統成交金額為4,502.10億元，佔附條件成交金額比率為1.84%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.03億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為80.11億美元，以人民幣計價之成交金額為172.95億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,488.50億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,488.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,266.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計441.98億元，本年度累計成交金額為305.12億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計712.18億元，本年度累計成交金額為482.83億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,342.23億元，本年度累計成交金額為1,853.23億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,109 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計616.81億元，本年度累計成交金額1,833.08億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計11.76億元，本年度累計成交金額34.43億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,301.26億元。



上櫃相關業務:

一、截至107年7月27日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：760家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：20家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采、科際精密)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(誠泰)

(六)待審議：9家 (信紘科、均華、真好玩、M31、精湛…等)

二、截至107年7月27日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：21家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：21家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年7月27日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：132家

(三)當年度累計輔導家數：17家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年7月27日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,103家

五、截至107年7月27日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.7.29~107.8.4)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無