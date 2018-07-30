新北學生以茶會友 「國際友誼日」中加兩國默契絕佳

新北市教育局為呼應國際友誼日，今（30） 日於石碇高中辦理「炎炎夏日茶誼濃」活動，招待加拿大高中學生， 各自拿出特色茶相互分享，混搭成喜歡的新滋味! 加拿大高中生除了更瞭解台灣的茶文化， 也大大增進兩國的團隊默契。

另31日將於五峰國中辦理「 107年度加拿大安大略省約克教育局高中生來臺交流服務營隊活動 」，加拿大高中生及新北市青年外交大使為了成為營隊優秀教師， 已於29日開始營前培訓，磨練教學技巧， 培養兩國學生良好的互動。

教育局黃靜怡副局長表示， 7月30日國際友誼日是聯合國大會訂為慶祝友誼的日子， 各國用不同的方法來慶祝及銘記不同國家、文化及人們之間的友誼， 而教育局辦理許多外國志工來臺服務的暑期營隊， 除了增進國與國之間的情誼，希望學生能和世界各地的人交朋友， 建立美好的情誼!

此外，營隊培訓結合在地特色，安排豐富的系列課程， 如製作珍珠奶茶，體驗茶油麵線等， 及在校園中找尋自己喜歡的植物做成植物染，彼此討論製作， 分享構思。在培訓活動後，發現雙方學生情誼更為友好， 活動課程也因多次演練更為熟悉， 相信他們都準備好成為最棒的營隊教師了!