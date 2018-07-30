裸體名畫VS臉書審查  藝術勝出！

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）17世紀畫家魯本斯為法蘭德斯畫派代表，這位大師筆下自由奔放的裸體畫，不僅在當時引發爭議，就連4世紀後的今日，都成了網路熱門話題。比利時各大博物館不滿這類畫作遭臉書審查，群起抗議，要求臉書還藝術一個公道。

十餘名頗負盛名的比利時藝術人士，聯名致函臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），抗議Facebook的審查規範，使知名畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）「袒胸露臀」的畫作一再被拒於臉書大門之外，其他法蘭德斯畫派的畫家也深受其害。

臉書粉絲團「造訪法蘭德斯」（Visit Flanders）甚至刻意製作了一支影片，嘲諷臉書政策，片中「魯本斯之家」（Rubens House）博物館的安全人員，煞有介事地質問訪客是否有社群網站帳號，以「保護」為由將他們帶開，並張開雙手擋住裸體作品，不讓民眾欣賞。

粉絲團發言人表示，法蘭德斯畫派的相關貼文，有兩成都會被臉書障蔽，實在尷尬。

就算畫作得以張貼，臉書的廣告規範依舊嚴格限制任何「成人內容」，包括裸體、人體特殊姿勢、帶有濃厚色情意味的活動等。

比利時官員的心聲總算有了回音，臉書上週五向美聯社透露，正著手修改審查制度，未來博物館等組織終於能享有例外，讓名畫在臉書「重見天日」。

魯本斯若地下有知，想必心情十分複雜，因為在他的年代，也曾遭羅馬天主教會要求，在維納斯人像的重要部位上，畫上「腰布」遮掩。