「櫃買市場業績發表會」8月9日起連辦八場

櫃買中心表示，配合107年第2季上櫃公司財務報告陸續公告，為服務廣大投資人，將自8月9日起辦理8場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為8月9、10、17、21、23、27、28、31日下午1時50分至5時，舉辦地點則在櫃買中心11樓多媒體資訊區或台北花園酒店2樓國際廳。考量櫃買市場特色產業聚落，本系列業績發表會各場主題依序為「生技醫療(一)」、「智慧科技」、「富櫃50」、「樂活民生」、「文化創意」、「車用零組件」、「櫃買特色」及「生技醫療(二)」等，共邀請24家上櫃公司參與，歡迎投資人踴躍報名參加。

8月9日(週四)率先由生技醫療產業登場，生技醫療產業係櫃買市場之重要群聚特色產業，目前國內上櫃生技醫療類計有86家，市值約近5,713億元，占上櫃總市值約17％。本次邀請嬰幼兒營養保健及成人營養保健製造大廠友華(4120)，成功整合幹細胞上、中、下游產業鏈的訊聯生技(1784)，及專注發展高門檻特殊技術及特色製藥廠健喬信元(4114)等3家公司進行簡報。

8月10日(週五)繼續推出智慧科技相關產業，與會的公司包括國內鋰電池模組製造業龍頭新普(6121)、縮時攝影機大廠邑錡(7402)，以及生產高階網路攝影機之安控設備廠欣普羅(6560)。

8月17日(週五)起則陸續安排富櫃50、樂活民生、文化創意、車用零組件、櫃買特色及生技醫療(二)等六場特色主題之業績發表會，各場分別邀請環球晶(6488)、金可-KY(8406)、台半(5425)；德麥(1264)、全家(5903)、數字(5287)；三貝德(8489)、霹靂(8450)、華研音樂(8446)；恒耀(8349)、朋程(8255)、至興(4535)；台名(5878)、岱稜(3303)、芮特-KY(6514)；太醫(4126)、寶島科(5312)、聯合骨科(4129)等18家上櫃公司參加。

櫃買中心同時表示，每家與會公司皆由該公司之高階主管親自說明最新的財務業務情形及對未來前景的看法，由於投資人可以藉由業績發表會的平台，方便有效地與多家公司高階主管面對面提問溝通，長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評。本系列業績發表會主題多元豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。