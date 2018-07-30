中華電信公布2018年第二季營運成果

中華電信（2412）今日（7/30）公布自結之2018年第2季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2018年第2季合併營收為536.6億元，較2017年同期減少3.6%；歸屬於母公司業主之淨利為98.6億元，減少5.6%；每股盈餘1.27元。

董事長鄭優表示：「由於市場競爭激烈，2018年第2季營收較去年同期微幅下滑。儘管如此，我們在各項業務客戶數上持續領先，奠定未來成長基礎。行動業務部份，我們很高興在五月推出的499短期促案帶動下，本季行動客戶數轉為淨增加。寬頻部分，100Mbps以上之寬頻用戶數年成長達10.1%，顯示我們持續鼓勵用戶升速的策略見效。此外，因六月起獨家轉播2018年世界足球錦標賽，MOD客戶數突破180萬戶，持續成為國內最大單一影視平台，賽事期間頻道套餐及隨選節目較去年同期亦見成長。我們預期MOD將成為國內吸引廣告商的影視平台之一。累計至前兩季，MOD廣告收入年成長達77%，未來，我們希望廣告收益能進一步推升MOD整體營收。」

鄭董事長進一步指出：「我們相當看重企業客戶，持續以物聯網(IoT)、網路資料中心（IDC）與內容傳輸網路（CDN）的優勢，為企業客戶提供完整的資通訊(ICT)解決方案。我們於第二季推出企業客戶專用的窄頻物聯網(NB-IoT)資費方案，鼓勵相關應用於物聯網平台上發展，板橋網路資料中心第三期建置也於第二季展開，於未來滿足客戶需求。隨著5G不斷演進，我們會持續發展先進技術及能力，進一步強化整體競爭力。我們將以堅強的資通訊能力和客戶規模，繼續保持市場領導地位。」

財務資訊

因應2018年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯。2018年第二季財務資訊採適用IFRS 15之基礎，2017年同期財務資訊採適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎進行同期比較。

營業收入

2018年第2季合併營收536.6億元，較2017年同期減少3.6%。

行動通信業務營收為256.8億元，減少4.1%，主要因市場競爭及VoIP服務取代，致行動語音收入下滑，抵銷智慧型終端銷售的增加。行動加值營收與去年相較持平。

網際網路業務營收為71.4億元，較2017年同期成長0.9%，成長主要來自應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為164.4億元，較2017年同期減少3.2%，主要因市話及資通訊專案營收下滑。市話營收70.1億元，較2017年同期減少5.6%，主要受行動電話及VoIP取代之影響，資通訊專案營收為22.9億元，減少6.8%，主要因本期完工驗收之交易減少。寬頻接取營收為45.9億元，與2017年同期相較，減少1.8%。

國際固定通信業務營收較2017年同期減少12.0%，為32.5億元，主要因市場競爭導致國際電話營收減少。

營業成本與費用

2018年第2季總成本與費用為416.0億元，較2017年同期減少4.0%，主要來自商品成本與ICT專案成本之減少。

營業淨利與本期淨利

2018年第2季營業淨利為120.5億元，較2017年同期減少2.2%。營業淨利率為22.5%，2017年同期為22.1%。本期歸屬母公司之業主淨利為98.6億元，減少5.6%。每股盈餘1.27元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2018年第2季來自營業活動的淨現金流量為172.4億元，較2017年同期增加8.3 %，主要係本年度違約金增加所致。2018年6月底現金與約當現金為438.7億元，較2017年6月底減少9.2 %。

2018年第2季EBITDA為200.2億元，較2017年同期減少1.6 %，EBITDA margin為37.3%，2017年同期為36.5%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2018年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達357.4萬，佔寬頻客戶數之79.6%。此外，100Mbps速率以上客戶數超過136萬，年成長約10.1%。HiNet寬頻客戶數為371萬，減少1.1%。

行動電話業務

截至2018年6月底，行動電話客戶數為1,052萬，較去年6月底減少1.9%；行動上網客戶數為896萬，年成長率11.7%；4G客戶數達874.3萬。

固網業務

該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2018年6月底，市話客戶數累積為1,056萬。