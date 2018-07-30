古巴脫離共產主義程度如何？冰淇淋店可看出端倪

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）雖然古巴的共產政府拒絕說明國家脫離共產制度的程度，不過你或許可以從民眾消費的冰淇淋店，看出社會經濟變化端倪。

根據美媒《Quartz》報導，古巴迅速擴展的冰淇淋商機，得以讓我們一窺窮人與富人之間的巨大鴻溝。當大多數的民眾還在吃著平淡無奇的國產冰淇淋時，已經有越來越多的冰淇淋品牌及種類供富人選擇，從自助餐廳的桶裝冰淇淋，到造型華麗花俏、口味獨特的義式冰淇淋，樣樣俱全。

古巴的烏托邦平等社會，正在快速瓦解。

Coppelia－社會主義下的冰淇淋殿堂

對於倒楣的底層80%民眾來說，一個月才從政府那裡領到約30美金的微薄薪水，最好的享受就是到Coppelia（古巴國營冰淇淋連鎖品牌）大快朵頤，這家有著巨大圓頂的冰淇淋店享受一碗冰涼綿密的冰淇淋。從店內還能一窺社會主義的影子，高額補貼後的低價、長長的排隊隊伍、公共餐桌，透露出一絲絲對黯淡社會主義的懷舊之情。

Coppelia招牌（圖片來源：維基百科）

在夏日午後，遊客以及當地人都排著長長的隊伍，而其中一群穿著公立學校藍色制服的高中生，因為等到實在太無聊了，乾脆先向路邊的小販買些餅乾解解饞。

一位學生戲謔的表示，排隊算是古巴的文化特色之一吧！而排隊隊伍中的一對西班牙遊客則傻眼的表示，他們已經等了將近一小時了，這未免也太久了！

至於新興中產階級，可以偶爾享受一桶在當地製造的外國品牌雀巢桶裝冰淇淋，若是更富有的上層階級，則可以享受到口感及造型獨特的義式冰淇淋。

政府對Coppelia補助後的低價，並無法阻止民眾對國際水準產品的追求，也無法讓貧窮民眾吃到更高檔的冰淇淋。唯一可能發生的是，面對古巴民眾越來越挑剔的味蕾，Coppelia只能想辦法提升自己的冰淇淋水準，來留住顧客的心了。

以下影片透露Coppelia店內盛況：