美國返校需求旺季到 美科技股行情旺

FED主席鮑威爾半年一度的國會聽證， 重申漸進式升息的貨幣政策立場，消除了市場對FED加快升息步調 的預期，加上6月ISM製造業指數攀升至60.2， 顯示美國景氣正處在穩定復甦的軌道上。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出， 第三季隨著返校需求旺季來臨，蘋果等科技大廠將有望推出新產品， 有利產業整體供應鏈表現， 預計科技產業將成為此波返校旺季中最大受惠者，且統計過去10年 ，NASDAQ-100指數第三季表現平均上漲4.4%、 正報酬率為7成，未來成長空間持續看好。

受惠中美貿易緊張情勢降溫、美國第二季企業財報表現亮眼，加上F ED主席鮑威爾半年一度的國會聽證， 重申漸進式升息的貨幣政策立場下，消除了市場對FED加快升息步 調的預期，加上6月ISM製造業指數攀升至60.2，連續22個 月高於景氣擴張臨界值50之上，新增非農就業人口數達21.3萬 人，過去3個月平均人數亦至21.1萬人， 顯示美國景氣正處在穩定復甦的軌道上，廖崇文認為， 第三季正值返校需求旺季來臨， 終端需求回溫將帶動電子產品出貨潮，有利未來科技股的表現。

根據7月12日美國零售協會（NRF）的年度調查， 高中以下返校支出估計為275億美元，略低於去年的295億美元 ，主因是反映學生人數減少影響，若加計大學以上返校支出估計55 3億美元（高於去年創下541億美元歷史新高），總計2018年 返校季支出估計將達828億美元，接近去年836億美元的高水平 。

廖崇文說，對美國零售業者而言， 返校季的重要性僅次於年終銷售旺季。根據NRF調查顯示，77% 的返校購物者計劃在開學前至少3周進行採購， 大學以上購物者預計將在電子產品花費229.21美元最多， 顯示智慧型手機及平板電腦已不再是炫耀品， 逐漸成為美國學生返校需求的必須品。

隨著返校需求旺季來臨，廖崇文指出， 蘋果等科技大廠將有望推出新產品，有利產業整體供應鏈表現， 預計科技產業將成為此波返校旺季中最大受惠者，尤其看好NASD AQ-100指數的表現，主要是因NASDAQ前十大權重成分股 主要為高科技企業，權重最大的為Apple，另外也包括FAMG 等諸多知名公司，是美國新經濟概念的代表， 因指數產業分布集中在資訊技術，未來成長潛力可期。

此外，統計2008至2017過去十年， 歷年第三季美股股價指數表現，除了2008年歷經金融海嘯系統風 險、2011年美債降評事件及2015年中國811匯改， 美股呈現下跌外，其餘季度皆呈現上漲走勢，NASDAQ-100 指數平均漲幅4.4%，更勝標普500指數的1.4%，勝率高達 7成。廖崇文強調，即使美股正處在升息的循環中，但NASDAQ -100指數因產業特性，未來成長空間可望較大盤表現亮眼， 建議投資人若有拉回時仍可進場布局富邦NASDAQ（股票代號： 00662），交易最為方便，或可善用富邦NASDAQ正2（ 股票代號：00670L）作為短線槓桿操作的工具， 快速掌握行情。