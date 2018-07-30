（台灣英文新聞/吳東文 台北報導）全球第三大虛擬貨幣管理程式BitUniverse，今（30）日正式宣布在台上市；該應用程式在創建當初，就有加入繁體中文功能，相當看好台灣前景。

BitUniverse創辦人陳勇表示，BitUniverse的主要功能，是幫助「整合」在各個交易所的交易、盈虧記錄，讓用戶能清楚了解自己資產的情況，並讓投資人能用單一帳號，在各個交易所進行交易，免除使用多個帳號的麻煩。另外，BitUniverse還能幫助用戶選擇統一的計價單位，例如比特幣、以太幣或新台幣等，方便計算資產價值。陳勇表示，他希望BitUniverse能成爲如「券商」的角色，提供用戶資訊服務和交易服務。其中，資訊服務是指讓用戶了解所有的虛擬貨幣市場情況，而交易服務則是簡化用戶交易過程，例如自動挖礦功能。

BitUniverse創辦人陳勇（左）與主持人（《台灣英文新聞》攝影）

陳勇回顧，當初網路剛出現時，自由氣氛相當濃厚，但最近出現如Google、Facebook等巨頭，讓一些小規模，具有創新想法，卻無法得到立即認同的應用程式，難以上市，形成龔斷問題；而區塊鏈技術，正可以幫助世界，找回網路當年平等、自由、開放的精神。另外，他還提到，區塊鏈技術和網路技術不同，是完全由平民發起的革新。

面對記者提問，虛擬貨幣交易安全怎麽顧，陳勇說，他認爲未來應該要把這個服務，交給專業的虛擬貨幣管理業者進行，因爲若單一業者試圖進行所有業務，則必定不專業。

BitUniverse創辦人陳勇（左）與合夥人高昊（《台灣英文新聞》攝影）

問到BitUniverse是否有管理資產時，陳勇表示目前公司並未介入這一塊，還是由各個交易所内管理。他強調，BitUniverse的功能，是提高用戶交易能力和效率。

另外，記者指出，目前BitUniverse平台上，清一色是大型虛擬貨幣交易所，並詢問未來會如何面對中小型交易所。對此，陳勇反問，爲何用戶會希望特別註冊帳戶，前往中小型交易所交易，並解釋其中最大的原因，在於中小型交易所，有時會有大型交易所，購買不到的虛擬貨幣。但他表示，目前還是會優先顧好使用者以BitUniverse，在大型交易所的交易體驗。

最後，他也預測，未來的區塊鏈技術，有可能會與傳統金融產業，進行結合。

虛擬貨幣管理程式BitUniverse來台 創辦人：希望找回網路當年的自由平等