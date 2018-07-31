組織領導人5種level：你是屬於哪一種？

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）為了理解何謂偉大的領袖，美國一個組織Great Place to Work針對75000名員工和10000名經理人進行研究。研究的產業包括：零售、飯店、製造、科技、金融和醫療，他們讓員工對其工作場所和經理進行評價，並且尋找各領袖不同的特徵模式。他將領袖分為5個層級，並且依影響別人的深度、廣度，從小到大依序如下：

1. 漫無目的領導者

漫無目的領導者似乎沒有意識到他們對別人的影響，因此他們往往無法激起員工的信心，並且常常讓員工覺得自己坐在一台不知目的地的公車上。

他們也許有很強的專業技能，但缺乏做為一名領袖所需要的與人應對能力，從而幫助成員找到熱情與動機向前；他們也有可能正忙於處理自身問題，所以阻礙他們在崗位上有好的表現，又或者他們認為領導者就要像訓練士兵一般，咆哮命令。

漫無目的領導者的特徵：

☛把你沒有做的工作歸功給自己 ☛團隊成員報告的狀況置之不理，或先壓著不管 ☛在乎個人事物勝過工作 ☛收到負面的人際關係績效評估卻沒做出改變 ☛受到挫敗就反應激烈，或者在批評他人時摻雜了個人情緒

如何進入下一個層級：

你可以進修領袖相關課程，用更平易近人的方式行事，或更努力地與員工合作。你也可以採取開放寬容的態度，因為這樣除了能消除員工的恐懼和敵意，進而提高他們對你能力的信心，還可以改善糟糕的職場環境，讓員工能定睛於手上任務而不是該怎麼熬過今天。

2. 得過且過領導者：

在某些時候，對於某些人他們其實不差，他們與漫無目的領導者不同，他們不會主動地使組織受傷，但他們也不會主動地支持團隊或履行自己的職責，得過且過領導者，在團隊需要的時候，還不一定會跳下來和大家一起做事。

他們就像漫無目的領導者一樣，沒有受過專業的訓練或缺乏與人應對的能力，所以對於自己行為會影響到他人渾然不覺。也因為他們時常有意或無意的偏袒，所以可能會讓部屬無法對他們應該做的事情負責，或者領袖本身沒有為團隊發聲。同樣，他們也可能無法與其他團隊合作，導致溝通中斷。

得過且過領導者的特徵：

☛時常覺得事情難以理解 ☛私事煩雜，導致無法在工作上專注 ☛總是與同一群人社交 ☛與團隊中的幾個人出現關係上的問題 ☛收到有關未達到目標或未提高員工領導績效的警告 ☛曾經有人直接向其他部門、老闆抱怨你或者直接辭職

如何進入下一個層級：

你必須要根除偏袒，並且時常地與整個團隊的人溝通，讓每個人都有參與感，並且規律地稱讚團隊的努力，這樣員工對你的正直會更有信心，並且願意在工作上投入更多的心力，團隊齊心合力，生產力也才會有所提升。

3. 任務偏執狂領導者：

任務偏執狂領導者重視代辦事項中的任務，特別是那些與自己目標相關的內容。他們主要關注的是任務是否達到關鍵的績效指標，因此較缺乏前瞻性或魅力，他們也不試圖建立員工的參與感或被賦予權利等個人感受。

他們行事守舊而不是其他創新的工作方式，他們的行事風格通常反映了他個人過去工作上的負面互動經驗，包括像組織官僚。在任務偏執狂領導者的帶領之下，員工會對自身工作感到自豪，被交辦任務不會出錯，在某些任務中表現突出。

但也有員工不如是想。他們可能認為，在這類領導者之下容易被搶功，覺得自己沒有發言權，也沒有足夠的訊息來了解他們應該做甚麼。

任務偏執狂領導者的特徵：

☛重視完成工作勝過與員工溝通 ☛給予命令比聽取員工的擔憂或面臨的挑戰還多 ☛對員工認識很少 ☛在官僚機器中感覺自己只像一顆小齒輪 ☛大家對你專業技能的認可高過你的傾聽、溝通、團隊建設能力（軟技能） ☛有直接的報告指出你做事高效但很冷漠

如何進入下一個層級：

如果你想要晉升到下一個階段，那麼你要開始建立好的應對能力或習慣。你可以開始在溝通上與檢視回應報告下一樣的工夫，傾聽員工的意見，歡迎他們一同決策，並且告訴員工他們的職位該如何因應大局。除此之外，你還要讓員工相信你是真心誠意地想更認識他們，這樣他們才會相信自己是被公平且可靠的方式管理。

4. 好領袖：

良好的領導者與低層級的領袖有著明顯的差距。他們做事前後一致、包容且真誠，他們清楚地知道每一個工作角色應該要達到怎樣的期待，知道錯誤的原委、了解員工除了工作還有生活要過。員工經常用容易溝通、公平、願意傾聽來形容好領袖，甚至是「因為他我才留下來。」

實際上好領袖與最高層級的領導者並沒有巨大的差別，但他們可能會認為達到目標的最終責任在於他而不是團隊，這會讓他們對自己的失誤耿耿於懷，也因此錯失與團隊更多交流機會。

好領袖的特徵：

☛幫助員工的職涯發展與升遷 ☛良師益友 ☛可以與團隊中的任何人討論大多數的議題無論是工作相關或個人問題 ☛無法搭上一些你無法混熟的人 ☛認為別人視你為領導是很重要的 ☛通常會收到良好的績效評估，包括來自同行和直接的報告反饋 ☛由於卓越的管理技能而得到升遷機會

如何進入到下一層級：

讓團隊每一個人感覺到被傾聽，知道他們的意見在上級決策中會被採納，包括那些團隊中的老頑固。另外，你不能只關注於眼前的工作，而是要從長遠的角度出發，關注未來以及整個公司或團隊該如何做去實現目標。並且，你必須要懂得在團隊面前闡述組織目標，讓他們感到充滿希望，知道自己是組織裏重要一份子，行事圍繞在組織目標。最後，你必須放棄做為老闆的自我，把幫助團隊成員發光發熱做為己任。

5. 終極好領袖：

員工喜歡他們，而他們領導的團隊比其他級別的都還要成功。這類領導人願意在團隊中居尾領導，讓員工做最好的工作，並且無論你的職位是甚麼他都給予相當的尊重，而他們常被視為認真工作、以身作則、 誠實、富有道德且言行一致 的領袖。他們開放反饋並且讓他人有機會一同決策，除此之外員工在工作中有相當的自主性。

全民領袖特徵：

☛經常被視為老師，或幫助多人在職涯中獲得進步 ☛你管理的團隊幾乎沒有人自願請辭 ☛經常聽到你下屬說他們熱愛自己的工作 ☛被邀請分享領導力，以及對團隊完成的任務舉辦研討會 ☛你的團隊與組織內其它團隊的合作都順利 ☛帶領著一個有能力研發新產品且獲得高於平均業務成果的團隊 ☛得到正向的績效評估，但你不覺得需要把你的貢獻特別挑出來讚賞。 ☛身邊都是聰明、或在任務上盡力表現的員工。

終極好領袖謙沖為懷，他們不斷地學習或參加訓練以提升自己的能力，讓自己腦中觀念與時俱進。良好領導力是當今全世界共同追求的目標，小至家庭大至公司，每個人都有成為領袖的機會。雖然一位好的領導人在不同環境中有不同的樣貌和變形，但無論如何，他們都能帶來一個具有成就感及高效的團隊，一同往前邁進。