到宜蘭力麗威斯汀泡湯旅行 感受七夕情人的浪漫氣氛

甜蜜破表的七夕情人節將至，為讓戀人們於七夕情人節感受浪漫氛圍，宜蘭力麗威斯汀8月12 日起至8月31日推出「浪漫七夕情人」優惠活動，享用員山溫泉碳酸氫鈉美人湯露天風呂及由主廚團隊推出的知味西餐廳自助式午餐，每人原價1,968元起，優惠期間只要999元，讓彼此陶醉在深情溫馨的氛圍中，加深共同旅遊的浪漫記憶。

宜蘭力麗威斯汀的溫泉風呂泉源來自蘭陽溪水系宜蘭河上游，獨一無二的員山溫泉，宜蘭員山溫泉開發史可追溯自兩百多年前清朝時期的宜蘭「員山溫泉」(又稱宜蘭溫泉)，為蘭陽平原沈積岩區溫泉，水質清澈透明，色清無臭洗後光滑柔細不黏膩，被譽為「溫泉中的溫泉」，更是俗稱的「美人湯」。露天風呂每日更換男女湯牌，設有大小不同溫度的碳酸氫鈉美人湯浴池及蒸氣室與烤箱，更有休息區可供使用，是您感受幸福時光應有的極致享受。

酒店的知味西餐廳是Westin威斯汀品牌餐廳，大面的落地窗自然呈現空間的明亮度，強調精緻餐飲元素，從冷盤、熱菜、主題美食區、現切區、現煮區到甜點水果區，午、晚餐時段超過50道主菜料理可選。亞洲食尚風情美食節期間菜色網羅新加坡、越南、菲律賓、泰國、韓國、日本、港式、台式等料理，其中色彩鮮豔、料理多元的港式及東南亞菜色非常受到消費者喜愛。熱菜區的多元選擇有肉骨茶湯、韓式人蔘雞湯、甜豆炒干貝佐叻沙醬、韓式烤肉、羊肉孜然串、泰式鮮蝦和粉…等。行政主廚藍少宏特別推薦宜蘭必吃經典掛爐櫻桃鴨，整隻鴨以香料醃至完全入味後，外層在塗上以醋與麥芽糖所製成的醬汁上色並加入少許的紹興酒增添香味，自然風乾10小時之後再掛爐烤約40-50分鐘，外脆內軟，香脆多汁。

配合今年七夕情人節活動，宜蘭力麗威斯汀8月12 日起至8月31日浪漫推出七夕情人優惠活動，享用員山溫泉碳酸氫鈉美人湯露天風呂及由主廚團隊推出的知味西餐廳自助式午餐，優惠期間每位只要999元(每人平日原價每位1,968元，假日原價每位2,388元)，營造浪漫享受溫馨記憶，記得為您的七夕情人預訂宜蘭的輕鬆甜蜜小旅行喔!