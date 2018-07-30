蔡英文8月12日出訪巴拉圭、貝里斯　過境美國2城市

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文將於8月12至20日訪問中南美洲友邦巴拉圭及貝里斯，期間將過境美國洛杉磯及休士頓，這是蔡總統自2016年上任後第五度出訪。

總統府今（30）日下午召開記者會，由外交部常務次長劉德立說明出訪計畫。劉德立表示，此次出訪的主題是「同慶之旅」，即普天同慶之意，因為蔡總統此行的主軸為出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮。

外界好奇蔡總統過境美國時的行程安排，不過劉德立表示許多細節仍在安排確認中，不便現在明說，僅強調一切安排以「尊嚴、安全、便利、舒適」為原則。

這將是蔡總統繼2016年「英翔專案」後，再次訪問巴拉圭。根據劉德立說明，九天八夜的行程中，蔡總統及訪團將於8月14至16日停留巴拉圭，期間將會晤現任總統卡提斯（Horacio Cartes）及總統當選人阿布鐸，並分別接受兩人的款宴及酒會。蔡總統也將和共同出席就職典禮的友邦元首進行雙邊會談。

劉德立提及，在巴拉圭期間，蔡總統還將出席兩國合作的臺巴工業技術大學預定地儀式，並參加僑宴及參訪當地技術團。

巴拉圭是臺灣目前在南美洲唯一的友邦，也是臺灣18個友邦中土地面積最大者，雙方於1957年建立邦交關係。

劉德立接著表示，訪團將於8月16至18日訪問加勒比海友邦貝里斯，期間蔡總統將會晤貝里斯總督楊可為（Colville Young）及總理巴洛（Dean Barrow），並接受贈勳與國宴款待。

此外，蔡總統也將在貝里斯國會發表演講、參訪兩國在當地合作推動的教育計畫及當地技術團，並參加僑宴。

劉德立指出，此次訪團成員除了包括外交部長吳釗燮之外，也邀請政府相關部會首長、立法委員，以及企業代表隨行，其中，企業代表皆從事跟出訪國家計畫有關的產業，像是農業、公共工程等，「每個企業界的領袖都有他的功能。」

蔡總統上任至今出訪四次。第一次「英翔專案」出訪巴拿馬與巴拉圭；第二次「英捷專案」訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉，以及薩爾瓦多；第三次「永續南島‧攜手共好」則是前進南太平洋，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島；第四次「同心永固」之旅，則是出訪非洲史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）。

除了非洲之旅訪團採直飛不過境之外，其餘三次皆過境美國城市，包括邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山、檀香山，以及美國非合併建制屬地關島。