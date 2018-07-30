研究：感染貓咪身上弓形蟲者 較具冒險創業精神

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）想要在事業上更上一層樓嗎？根據一篇發表於《皇家學會報告 B期刊》的研究發現，人們若感染貓咪體內的弓形蟲，較易具有冒險創業的傾向。

研究對象為近1500位美國大學生，並蒐集他們的唾液進行檢測，結果發現，曾聽感染過弓形蟲者就讀商學院的比例高出近50%，此外，研究人員還在坊間創業課程隨機取樣200名的民眾的唾液樣本，發現弓形蟲感染者比未感染者創業的可能性高出80%。

研究人員表示，弓漿蟲對人類腦部的影響，疑似是降低面臨失敗時的恐懼，他們也發現到，弓形蟲感染率較高的國家，國民都表現出較高的冒險與創業精神，但研究結果並不鼓勵大家為了擁有勇氣和冒險精神，而去故意感染弓形蟲。

【弓形蟲小百科】

弓形蟲感染症是由弓蟲感染所引起的疾病。弓蟲是一種寄生在細胞內的原蟲，是分布於全球性的疾病，全世界都有病例發生。弓蟲可以感染大部分溫血動物及冷血動物，但以貓科動物為最終宿主。

弓形蟲感染症主要是透過食入未經煮熟的牛、羊、豬肉與食入含有具感染力速殖體的動物組織及體液傳染，此外，也可會透過被貓排出的卵囊，污染食物或器械而間接傳染。

懷孕婦女如果是懷孕期間第一次感染，會有傳染給胎兒的危險性，新生兒罹患先天性弓蟲病後，出生時85 %沒有任何症狀的，不過經過幾個月後，新生兒會開始出現視力不良、學習障礙和心智發育遲緩等現象。若於胎兒時發生腦部感染，可能會有水腦症、小腦症、視網膜脈絡炎及癲癇發作等後遺症。嚴重感染的病嬰可能會胎死腹中或在出生後數天內死亡。