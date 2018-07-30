雲門舞蹈教室「身體節」歡慶20年　邀全民8月19日舞出自我

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）雲門舞集舞蹈教室為了慶祝創立20年，將於8月19日以展覽、工作坊及講座等多元形式舉辦「身體節」，並規劃適合不同年齡層參與的活動，邀請大家一起到台北市客家文化主題公園打開身體開心玩，其活動為部分免費。

雲門舞集不只從事舞蹈創作及表演，20年前在雲門教室執行長溫慧玟的帶領下創立「雲門舞集舞蹈教室」，並耗費舞者、音樂家、兒童心理及幼教專家們3年的時間研發適合小孩的律動教材。

雲門舞蹈教室秉持著將舞蹈帶入生活的精神，使用啟發式的教學激發孩子的創造力及想像力，並以創造情境鼓勵跳自創舞蹈的方式授課，自今已有800萬孩童受惠，目前全台有21家分店。



雲門教室研發長謝明霏（左2）、雲門舞集執行長林懷民（左4）、雲門教室執行長溫慧玟（左5 ）與雲門教室學員，一同慶祝雲門教室20周年（照片來源：雲門舞蹈教室）

不僅只於大城市內開班授課，雲門教室也深入偏鄉或前進災區，使用舞蹈帶給弱勢的孩童歡樂。例如於921地震後，雲門展開為期4年的「藍天計畫」，帶領南投及台中重建區的115所學校共34萬名的學生翩翩起舞；並於去年(2017)啟動「逆風計畫」，幫助新竹誠正中學的逆風少年加強表達及社交能力。

創辦人林懷民表示，生活律動是雲門給社會最重要的回饋，目前每週約有1萬名孩童到各家分店上課，並且時常遇到父母給予正面的回饋，反應自己的小孩到雲門上課後，變得較活潑及合群，表達能力也進步許多。林懷民接著開玩笑的說，喜歡生活律動的人顯然比喜歡他舞蹈作品的人還多。

雲門於今日(30)記者會上公佈與Ceresus顏思顧問公司合作的「身體白皮書III」調查成果，其結果顯示18歲到28歲的年輕人中，只有3成的人有規律的運動習慣，其中更有青少年自認十分仰賴網路社群給予的歸屬感，因此有極重度的「手機成癮症」。然而，曾在雲門上過課與目前的學員，在「生活5力（感知力、探索力、社群力、跨域力、創造力）」的表現明顯高於其他受訪者。

雲門教室執行長溫慧玟表示，此調查結果給予全體老師很大的鼓勵。她鼓勵每位學員要動身體、做自己，接著表示未來要做得更好並強化成人律動課程，透過緩和的活動，放鬆緊繃的身體，喚醒身體的能量，即使年紀大了，也要活得健康自在。

「身體節」邀全民8月19日不分年齡一起舞動

雲門教室將舉辦為期一日的「身體節」喚醒每個人的「生活5力」，活動將透過體驗、展覽、工作坊等形式邀請各年齡層的民眾，前往位於台北市中正區的台北市客家文化主題公園參加。

此活動將規劃默劇表演、播放雲門20週年紀錄片、市集以及草地野餐；另外，邀請到新銳舞團小事製作及總監楊乃璇、台灣知名默劇演員姚尚德、跨界設計師安地羊擔任工作坊講者；講座則由雲門2藝術總監鄭宗龍、知名音樂人同時也為蘇打綠團員的龔鈺祺等人邀請年滿15歲的民眾對談；活動並特別設置感官探索體驗區。工作坊、現場體驗區及講座須先上網購票，其他活動皆為免費參與。