馬航MH370客機失蹤逾4年　822頁官方報告出爐　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）堪稱航空史上最大謎團的馬航MH370客機失蹤事件，官方報告在今(30)日出爐！

2014年3月8日，載有227名乘客和12名機組員的馬航MH370客機，凌晨由吉隆坡飛往北京的途中失蹤，當中153人為中國籍。飛機是在馬來西亞與越南交界處消失，一般認為很可能是在印度洋南方墜毀。

客機神秘失蹤超過4年後，大馬交通部調查小組，今(30)日公布關於失蹤客機的獨立調查報告。

當局早上先向失蹤者家屬舉行閉門簡報會，出席者還包括4名高級調查人員。但有家屬不滿厚達822頁的報告，仍然未能解答客機失蹤原因，要求一定要找到客機。

厚達822頁的報告，仍未能解答客機失蹤原因，讓家屬感到不滿。美聯社

調查小組負責人稱，目前能夠確認的是，飛機曾經在人為控制下轉向。過去四年非洲與印度洋海岸，也曾發現疑似MH370客機的零星殘骸與行李。

美聯社引述馬國官員指出，今天出爐的報告仍不是最後報告，因為飛機還沒有找到。只要有任何關於客機墜毀地點的具體證據，馬國政府就會重新展開搜尋。

馬航MH370客機共載有239名旅客與機組人員，當中153人為中國籍。以澳洲、中國及馬來西亞為主的官方搜索隊，過去兩年在南印度洋12萬平方公里範圍進行搜索，至今仍未確定墜機地點。

另一支由美國私人公司Ocean Infinity 組成的搜索隊，今年年初結束任務時，也毫無所獲。

今天出爐的調查報告，還暴露了馬國政府在處理MH370失蹤事件中，出現許多疏失。

圖片來源:美聯社