觀光破壞生態文化 復活島將實施旅客限制

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隸屬智利的復活島，以神秘的摩艾石像（Moai）著稱，但絡繹不絕的遊客，卻對當地生態與文明造成破壞。智利政府因此決定，8月1日起開始實施人數限制，控管復活島旅客可停留的天數。

根據新法，外國人或非當地原住民的智利人，最長只能在復活島上居留30天，而非原本的90天。唯有原住民拉帕努伊人（Rapa Nui）的直系血親才得以長期居住在島上。

其餘獲准居留的唯有公務員、政府相關組織員工，以及在當地從事特定經濟活動的族群。欲造訪復活島的觀光客須出示飯店預約資料，或當地人的邀請函。未來也將訂定島上最高人數限制。

自復活島觀光業勃興，開發業者進駐，據2017年人口普查資料，島上居民已增至7,750人，幾乎是幾十年前的兩倍。復活島（Easter Island）市長Pedro Edmunds表示，復活島已遭外國人佔據，至少應削減3,000人。

Edmunds不滿地表示，這些外人破壞了當地的文明獨特性，恐改變近千年的島嶼文化。此外，智利的習俗逐漸滲透復活島，更有日益猖獗的犯罪與暴力事件。

不僅文化樣貌遭到威脅，熱絡的觀光活動也不可避免地造成生態危機，包括水資源管理等基礎服務都已臻臨界點。舉例而言，十年前復活島平均每名居民每年會產生1.5公噸的廢棄物，如今一天就高達2.5公噸，島民也極度缺乏廢棄物回收意識。

Edmunds認為新法的規模太小，不足以保護島嶼文化、遺產及特性，坦言許多島民企盼的是，「全面」禁止新住民的到來。