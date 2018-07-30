赴歐要帶身分證才可登機？！　外交部澄清：謠言勿信

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）有關近日網路群組流傳「航空公司收到通知，因台灣不屬於國家，自7月25日起實施持中華民國護照者要另外提出台灣身分證以憑登機，致有國人於加拿大赴英國登機受阻」事，外交部嚴正澄清此為錯誤訊息，籲請國人切勿誤信謠傳，避免以訛傳訛，導致國人無謂擔心，甚至影響出國規畫。



外交部今(30)日發布新聞稿表示，目前英國和歐盟給予我國人的免簽證待遇均規定「護照資料頁載有國民身分證統一編號之中華民國普通護照持有人可享有免簽證待遇」，此項規定未有改變。

而國際民航組織（ICAO）提供各國航空公司查驗旅客登機的資訊亦是如此。外交部已經針對本案洽繫歐洲經貿辦事處（EETO）及英國在台辦事處（BOT）提請注意及協助對外澄清。



此外，外交部另查詢國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）網站資訊，亦載明我國人持有外交部核發的護照、載有國民身分證統一編號者，得以免簽證入境英國。



外交部強調: 我國人現享有167個國家或地區的免簽證、落地簽證或其他簽證便利待遇，出國商旅便利省時又有尊嚴，請國人放心持用。若有國人確因部分航空公司人員不熟悉我國人免簽證待遇規定，於登機時遭遇困擾，請即聯繫鄰近駐外館處提供相關協助。

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中國地區：國人如在中國地區遭遇急難事件，請撥打海基會24小時「緊急服務專線」(02)2533-9995

以下是網路流傳的謠言版本之一，請大家告訴大家，不要被騙了，也不要以訛傳訛！！！