5分鐘思考練習 幫助你找到人生、工作目標

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）終其一生，我們平均花92000小時工作。而愈來愈多的研究顯示，如果我們能從工作中獲得滿足，那生活品質將會更好！證據指出，以目標為導向的公司在市場上表現更好、員工的表現有可能更高效、甚至員工死亡率比起一般人少15%

因此《QUARTZ》提供了一項5分鐘的思考練習，來幫助你找到人生目標：

1. 尋找激情

☛何時你覺得人生充滿意義？

☛無論是在工作或是生活中，有沒有哪一刻讓你覺得特別地驕傲或感覺很好？

☛你最擅長的東西是甚麼？

2. 尋找服務對象

☛當你覺得你人生充滿意義時，你是在為誰服務？為哪個群體、社區、或是社會。

3. 尋找影響力

☛你具備何種影響力？

☛你對服務對象的生活帶來甚麼樣的影響？

☛他們是如何地從你的服務中受益？

☛你想要怎麼樣地改善他們的生活？

4. 你為了甚麼而存在？

現在，將你上面的答案合併成一個完整的句子，並且不要被手上工作局限，要思考未來你想要擁有何種影響力。

☛「我存在是為了帶來﹍﹍(期待的影響力)，以便為﹍﹍(目標對象)服務。」

對於許多年輕人，要制定一個長遠的目標是具有挑戰性的，但每天花一些時間了解自己，對於找到人生目標一定有所幫助。而若你是一位團隊領袖或公司負責人，請界定一個可以團結大家的目標，協助他們認識及明白自己的使命，以及對社會能帶來的正面影響，都會讓團隊成員對工作產生更多熱情，從工作得到更多滿足或成就感，表現更高效。