北市「劣藥」稽查 碎補片二氧化硫超標10倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局抽驗市售中藥材共計35件，結果有7件檢出「二氧化硫」，其中碎補片更超標10倍，二氧化硫若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。

此次共計查驗35件中藥材產品，檢驗項目包括重金屬及二氧化硫，35件標示檢查皆符合規定，其中7件檢出二氧化硫超出限量規定，產品違規原因如下：

來源廠商桃園大榮中藥行共有3件中藥材檢出「二氧化硫」超標，分別是2件「獨活片」檢出「二氧化硫」834ppm 及1,094ppm（標準為150ppm）；「香加皮」檢出「二氧化硫」798ppm（標準為150ppm）。

高雄坤瓚貿易的「澤瀉片(鹽製)」檢出「二氧化硫」865ppm（標準為150ppm）。嘉義旺記國藥的「碎補片」檢出「二氧化硫」1,500ppm（標準為150ppm）。

新北市錦榮貿易的「齊葛根片」檢出「二氧化硫」910ppm（標準為400ppm）。高雄高誠中藥貿易「天冬扎」檢出「二氧化硫」780ppm（標準為400ppm）。 由於上述不符規定之產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源皆為外縣市，皆已移請所轄縣市衛生局辦理。

中藥材加工過程中使用二氧化硫燻製，具有漂白、預防蟲蛀、殺菌防霉等功效，若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

北市衛生局呼籲民眾於選購產品時，除了到信譽良好的商店購買外，儘量選擇色澤自然、包裝及標示完整之產品，並將產品存放在乾燥陰涼通風處，藥材在清洗和煎煮的過程中，二氧化硫大多會隨著水蒸氣揮發，烹煮前以清水快速沖洗一次，烹煮時掀蓋煮沸數分鐘再轉小火煎煮，以保障中藥用藥安全。