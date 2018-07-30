關島總督四度訪臺　蔡英文：盼持續經貿合作，造福產業人民

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（30）日接見美國關島總督卡佛（Eddie Calvo），表示期待臺灣和關島能持續發展經貿及投資合作，造福彼此的產業和人民。

總督卡佛昨（29）日率團訪問臺灣，此行是他第四度以總督身分訪臺，期間將與會晤我國政府高層及相關部會首長，預計停留至8月5日。

蔡總統致詞時表示，猶記去（2017）年出訪南太平洋友邦，在過境關島時受到總督卡佛熱情招待，關島議會更是通過決議歡迎她的到訪，也因此她對關島美麗的海灣，以及人民的好客且友善留下深刻印象。

蔡總統指出，對於許多曾經前往關島旅遊的臺灣人來說，關島是個美麗、美好的地方，因為觀光產業蓬勃發展，她也注意到近幾年陸續有臺灣知名企業前往關島投資，「期待臺灣和關島能持續發展更密切的經貿合作，造福彼此產業和人民。」

蔡總統接著提及，此次總督卡佛除了率團來臺推動觀光、拜訪企業之外，也將出席週三（1）舉行的「南島民族論壇」開幕式。

蔡總統續指，在這個區域性的多邊論壇中，將以南島民族文化為媒介，集結13個太平洋島嶼國家跟地區，一起交流文化傳承、社會發展等共通的重要議題，並且商討具體的合作計畫。

最後，蔡總統表示，「只要臺灣和關島攜手合作，一定可以將各自發展經驗貢獻給太平洋地區，同屬南島文化區的兄弟姊妹，促進整體區域和平和福祉。」