台歐雙邊投資協定 總統盼盡早啟動談判

總統蔡英文今天接見西班牙眾議員，希望眾議員協助兩國簽洽青年度假打工協議以及稅務資訊交換協定，也期待眾議員促進歐盟盡早對台歐雙邊投資協定進行影響評估和啟動談判。

西班牙眾議院民眾黨議員莫瑞諾（Ruben MORENO PALANQUES）率眾議院議員一行5人，應中華民國政府邀請於29日至8月2日訪台。蔡總統今天早上在總統府內接見來訪的西班牙眾議院議員團。

蔡總統致詞時表示，各位眾議員都是支持台灣的好朋友，和駐西班牙代表處互動非常密切，這是大家第一次訪問台灣，她要代表台灣人民跟政府，表達最誠摯歡迎。

總統指出，西班牙是台灣重要貿易夥伴，高雄輕軌就是西班牙CAF公司承造，台灣和西班牙的合作可以說是潛力無限，不論在通航科技、創新研發或專利等領域，雙方都持續加強合作，並簽署合作協定和備忘錄，促進雙邊交流。

總統表示，為了增進人民和商業往來，她要請眾議員協助兩國進一步簽洽青年度假打工協議以及稅務資訊交換協定。

總統進一步指出，台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），除了能提升歐商在台灣投資保障，也可以吸引更多台商赴歐投資，創造就業機會，她期待眾議員支持，促進歐盟盡早對BIA進行影響評估和啟動談判，如此一來也能提升台西兩國經貿合作。

總統並謝謝西班牙議員對台灣的友好支持，她相信各位了解台灣外交處境，尤其是身為醫學博士的莫瑞諾，曾經代表西班牙政府參與世界衛生大會（WHA），對台灣積極參與WHA情況，應該有深刻體會。

總統表示，這幾年WHA在中國壓力下，以政治理由排除台灣參與，違背健康是普世人權的原則，台灣會持續爭取參與國際組織權利，也會善盡國際成員的義務；台灣有能力也有意願在衛生醫療、飛航安全和氣候變遷等議題上，為世界做出更多貢獻，希望議員運用國會力量，給台灣最大支持。