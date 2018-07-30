巴基斯坦貧童福音　戶外夜校「翻轉貧窮」

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據美媒《Quartz》報導，在巴基斯坦，有近2300萬名兒童處於失學狀態，而社會運動家兼教育家Rohayl Varind，想要幫助這群孩子復學，因此在2016年，這位23歲的熱血年輕人，在離首都伊斯蘭瑪巴德南邊323公里遠，一個叫費薩拉巴德的小鎮，設立了兩所「貧民窟學校」分校，開設夜校的課程供貧童學習，並向外界募集食物、文具和筆電，但是不接受現金捐款。

大家想像中的傳統學校可能有教室、黑板和課桌椅，但是「貧民窟學校」可能會和你預期的不太一樣――這是一個沐浴在星空下的露天教室，而學生們就隨興的席地而坐，因此在Varind的物資募集名單中，還有一項有趣的物品――太陽能發電相關設備。自這所學校開辦以來，師生所倚賴的就是太陽能發電，來為電燈、電扇及筆電、投影機等高科技產品提供電力。Varind表示，這是一個沒有任何電力設備的小鎮，所以他就想到，太陽能發電或許是最好的解決辦法，不僅方便又不需花費任何金錢。

「貧民窟學校」利用太陽能照明點亮「教室」（圖片來源:Slum School臉書）

據報導，每週幾個晚上的7點至9點，Varind會教孩子們英文、烏爾都語、數學以及自然等科目，並平均分配他在兩所分校的時間，確保兩所分校共超過100名的學生，都能受到教育。有些時候，Varind的朋友，或是其他巴基斯坦的社運成員，會自願到學校來，教授孩子電腦、跆拳道和平面設計等科目。

「貧民窟學校」大部分的學生都是童工，Varind表示，女孩們大多到別的家庭裡幫傭，而男孩們則是到檳榔攤、茶飲攤當店員，或是到餐廳、咖啡店當服務生及清潔工。而因為他們都有一個共通點――晚上的時間不必工作，因此Varind希望能利用這個時間，來給貧童受教育的機會，期望他們能靠著教育，來翻轉貧窮困境。

Rohayl Varind 教導學生英文字母。影片來源：Share to Aware