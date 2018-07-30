全球最大國王企鵝島　法屬科雄島企鵝數驚見大減

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國一組研究團隊日前針對全球最大的國王企鵝棲息地，科雄島進行物種數研究，並發現35年來有近九成的國王企鵝在外界不知情的狀況下，大量減少。是什麼原因造成物種數減少呢? 科學家提出諸多假設。

綜合外媒報導，法國國家科學研究中心研究員Henri Weimerskirch亦是本研究論文的作者之一告訴《法新社》，國王企鵝的數量減少太多了。他接著說，若是環境因素造成企鵝的消失，這將會是個謎。

據25日刊登在Antarctic Science的研究報告顯示，若將1980年初到今天的衛星空拍照進行比對，國王企鵝(Aptenodytes patagonicus)的物種數從50萬（100萬頭）對繁殖企鵝到今天的6萬對（12萬頭），總共減少了88%。假設每一對國王企鵝家族是由4名成員組成，也就是企鵝夫妻與2隻企鵝寶寶，也就表示近40年前，還有逾2百萬隻國王企鵝生活在島上，如今僅約有24萬隻在科雄島居住。

然而，這並非首次外界得知國王企鵝數量減少的現象，2016年一架Antarctic Circumpolar Expedition的直升機拍攝的照片已證明此事。因此，法國研究團隊提出假設，或許是龐大的物種數使得島上糧食不足，才會導致企鵝的減少並影響了其繁殖數。

研究報告還顯示，國王企鵝數的減少自1990年就曾注意到，因為同一年，就在距離百公里遠的另一座企鵝棲息的島上，正面臨聖嬰現象的威脅。而另一項推測則是，或許如同其他位於印度洋的島嶼，是由於疾病所致，如禽類霍亂(avian cholera)。

但這一切都只是推測，法國國家科學研究中心於新聞稿表示，他們的研究人員在法國極地研究所Paul-Emile Victor的支持下與法屬南部和南極領地自然保護區團隊將進行合作，展開實地調查研究，儘速找出原因。

法屬南部和南極領地(Terres australes et antarctiques françaises)科雄島(Île aux Cochons)是屬於克羅澤群島(Crozet Archipelago)的一座島嶼，是位於企鵝島東北30公里的印度洋南部。

科雄島自1960年開始就以其自然保護區而得名，並在1980年成為世上公認的最多企鵝族群生活的棲息地。由於這座島嶼屬於孤島且交通不便使得人類難以接近，最近一次登島是在1982年，接下來的幾十年，未再有研究人員前往進行野外種群的調查，研究團隊於是根據衛星照片進行研究。