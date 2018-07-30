中共海軍首辦國際軍事賽　鄰近金門引發關注　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共海軍首次舉辦的「國際軍事比賽－2018」海上登陸賽事，昨(29)日在福建泉州石獅將軍山賽場開幕，共有伊朗、俄羅斯、蘇丹、委內瑞拉等5國參加。開幕式重點之一，是中共海軍陸戰隊演練三棲立體登陸作戰科目。

聯合報導，中共29日海上登陸賽事地點位於石獅，因鄰近金門引發關注。中共國防部發言人任國強解釋稱，「泉州的訓練場地和海區環境等條件，符合比賽專案的相關要求」。

另一方面，我國軍「戰備月」已暫停實施多年，但為了反制共軍文攻武嚇，知情人士29日表示，明年起擬恢復實施每季一次的「戰備月」，取代現行戰備週，目的在深化各部隊技能，並加強聯戰能力。



中央社引述知情人士說，考量國軍各軍種、各單位都有不同演訓任務，「戰備月」約在民國80年左右停止實施，但近年台海局勢變遷，為了加強戰備訓練，明年起擬恢復每季一次的「戰備月」，取代現行「戰備週」。

國軍明年起擬恢復實施每季一次的戰備月，取代現行戰備週。圖為裝甲單位於湖口台地進行演訓畫面。中央社資料照片

中國媒體中新社報導，中國海軍副司令員、丁毅出席開幕式時表示，此次比賽將進一步加強各國海軍相互瞭解與信任，深化軍事合作交流，增強彼此友誼，為維護世界與地區和平穩定，作出更大貢獻。此次比賽還有伊朗、俄羅斯、蘇丹、委內瑞拉等五國參加。

中共海軍陸戰隊演練三棲立體登陸作戰科目時，偵察引導分隊首先從海面上的船塢登陸艦出擊，先後換乘高速小艇、單兵高速衝浪板隱蔽登岸，再交替掩護向岸灘樹林快速接近，偵察敵情。

隨後，艦載直升機、兩棲裝甲戰車協同出動，登陸兵力實施立體登陸。在陸戰隊員以戰鬥隊形接近目標時，兩棲裝甲分隊從海上泛水抵灘，迅速鎖定目標。

接著，大口徑突擊炮、車載機槍、登陸單兵連番開火，遠方的靶標應聲落地。

據報導，一年一度的「國際軍事比賽」於2014年開始舉辦。目前賽事項目涵蓋陸、海、空軍20多個專業領域，舉辦與參賽國家近30個。

2015年起，中共海軍陸戰隊員，連續三年赴俄羅斯參加「海上登陸」項目比賽，今年是中共海軍首次承辦此項賽事。

29日在福建泉州石獅將軍山賽場揭幕的中共「國際軍事比賽－2018」，共有伊朗、俄羅斯、蘇丹、委內瑞拉等5國參加。圖為中共海軍陸戰隊，演練三棲立體登陸作戰科目。中央社