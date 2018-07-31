你給孩子怎樣的身教？！家庭教育與幼兒發展息息相關

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）哈佛家庭研究項目創始人兼主任希瑟•韋斯（Heather Weiss）表示，幼兒時期，孩子的自我概念正逐漸成型，而童年對於孩子來說是獲得基礎學習技能的關鍵時期，因此父母強而有力的支持、態度及價值觀就顯得特別地重要。

以下是美國癌症基金會《Livestrong》和育兒網站《The Bump》整理出的幾項要點：

1. 情緒發展

父母這個角色將會鼓勵孩子一系列的情緒發展，嬰兒與父母之間的交流促進了一系列的情感，如信任、同情、和自信。隨著孩子的成長和與家庭成員關係的發展，他們會了解如何以健康的方式建立友誼、管理和交流情感、以及如何克服障礙和挑戰。除此之外，與家人共事可以促進家庭凝聚力、增強孩子的情感發展、降低孩子受情緒困擾的風險，而如果孩子在家中有安全感，感覺被愛，那麼這有助於形成他們的自尊和自信。

2. 社交發展

兒童從嬰兒時期就會透過觀察父母、兄弟姊妹之間的互動，和直接接觸的方式來學習社交技巧。而家人以尊重和愛心互相對待、促進家庭關係的溝通和分享、父母參與兒童活動，都將使孩子更獨立、更具備社交能力，以及自我意識。除此之外，有研究指出不只是家庭, 托嬰中心的優劣對學齡前兒童的認知，社交和情感發展有短期影響，而少部分研究發現這種影響會一路持續到小學階段。

3. 學習發展

家長、其它家庭成員、及照顧者對幼兒發展有關鍵影響。不論是在家庭與幼兒園，透過鼓勵數學學習和閱讀技巧，父母可以提高孩子的入學準備度，即使是早期課程例如，唱ㄅㄆㄇ都可以讓孩子在課堂學習上取得更好的表現。除此之外，家庭價值觀會影響孩子解決問題的方式，因此一個有愛且關係緊密的家庭，將提高幼兒學習的成績。除此之外，有研究指出不只是家庭，2或３歲上幼稚園對學齡前兒童的認知、社交和情感發展有短期且正面的影響，而少部分研究發現這種影響會一路持續到小學階段。

4. 行為問題

教育家蘇霍姆林斯基說：「每個瞬間，你看到孩子，也就看到了自己；你教育孩子，也就是教育自己，並檢驗自己的人格。」孩子就像一面鏡子反映著家長的行為，父母抽菸喝酒與賭博的不良嗜好，在孩子還沒形成很強的自制力之前，他們可能會模仿學習並習以為常。美國國家貧困兒童中心(NCCP)指出，在孩子成長的過程中，特別是母親會對孩子的成長帶來很大的影響，例如：藥物濫用、貧困、和家庭暴力可能就會讓只有3歲大的孩子開始出現行為問題。如果你發現家裡的孩子行為出現偏差，那麼家長可以請受過訓練的健康，心理健康，早期照護和教育機構介入提供幫助。