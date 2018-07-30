遊菲律賓染茲卡 國內今年首例境外移入案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署表示，國內出現今年首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，該個案7月初曾前往菲律賓宿霧旅遊，旅途中就陸續出現發燒、頭痛等症狀，於昨（29）日確認感染茲卡病毒，疾管署決議後將菲律賓旅遊疫情建議提升至第二級警示。

該個案為中部40多歲的本國籍女性，於7月8日至19日與家人至菲律賓宿霧， 7月11日遭蚊子叮咬，13日陸續出現發燒、頭痛、臉部軀幹紅疹及肌肉痠痛等症狀，7月16日於當地就醫住院治療，19日返國直接就醫，於20日住院及通報後，經第二次採血檢驗，於昨（29）日確認感染茲卡病毒。

茲卡病毒傳染途徑主要經由斑蚊叮咬，輸血或性行為，目前無疫苗可預防，得病後僅能症狀治療。

潛伏期通常為3至7天，最長可達12天。典型症狀為發燒、紅疹、關節痛、關節炎、結膜炎等，持續約2-7天，有時也有頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛，與登革熱相較症狀輕微，僅有少數的重症病例報導。

疾管署目前將持續具流行疫情或可能有本土傳播之菲律賓及新加坡，旅遊疫情建議列為警示，另印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫、越南、緬甸等國曾有疫情，惟尚無證據顯示當地已阻斷病毒流行，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；民眾如需前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

此外，民眾離開流行地區後應暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。