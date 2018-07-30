旅行屏東的n種方式    新南向網紅行銷屏東之美

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為向國際行銷屏東旅遊，屏東縣政府邀請新南向國家網紅來到屏東觀光，藉由親身體驗，記錄下屏東的自然風光，透過社群網站向國際發聲，期望藉由網路行銷，吸引更多遊客到屏東一遊。

屏東縣政府7月28及29日，邀請印尼、泰國及台灣等6組部落客，總追蹤人數超過25萬人，2天1夜的行程走訪大鵬灣、東港、林邊以及潮州一帶，體驗地方特色的炒粄條美食，以及屏東人夏天必吃、令人驚豔的潮州冷熱冰，並走訪獲得國際獎項無數的福灣莊園及鮮饌道體驗DIY鱈魚香絲，大鵬灣內獨有的紅樹林獨木舟探險、魚塭網魚體驗等，晚上更參與了迎王小旅行，讓部落客們對這個熱帶南城留下深刻的印象。

來自印尼的Littlenomadid表示，此行讓他最有印象的是迎王小旅行，在印尼是以信仰伊斯蘭教為大宗，能在台灣體驗到不同的宗教及廟宇文化，這些都是過去未曾有過的經驗，也無法想像將有這麼多人來共同參與這的祭典，非常希望在十月能再來台灣，親身體驗這個盛大的宗教盛事。

屏東縣政府表示，期待透過這些部落客的介紹，讓大家看見更多樣化的屏東，此外縣府新改版的「屏東縣觀光旅遊網」裡面有推薦許多的景點和遊程，歡迎大家上網尋找專屬自己的「旅行屏東的n種方式」，一起來屏東玩！

（圖片來源：屏東縣政府）