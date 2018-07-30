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【一帶一路】中國在阿根廷建設太空基地？居民憂恐成解放軍軍營

媒體報導，最近中國開始加深與阿根廷的關係，除了讓解放軍在該國建設太空基地外，還簽署通貨互換協定，保障阿根廷比索價值。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/30 10:16
習近平（美聯社）

習近平

習近平（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，最近中國開始加深與阿根廷的關係，除了讓解放軍在該國建設太空基地外，還簽署通貨互換協定，保障阿根廷比索價值。然而，媒體指出，當地人們對此，感到相當害怕。

紐約時報》報導，這座太空基地，在今（2018）年3月開始運作，是阿根廷前任政府，委託中國人民解放軍建設，象徵該國正式開始將影響力，伸到美國的後花園，拉丁美洲上。

然而，根據報導，當時阿根廷和中國兩國政府，都對外宣稱該太空基地，僅限民間用途，但阿根廷駐中國大使警告，這座太空基地，可以在任何時候，轉變為解放軍軍營。

另外，根據《紐約時報》，當地電台主播也表示，人們將這座太空基地，視爲軍營，並感到相當害怕。當地市長還半開玩笑地表示，有了望遠鏡，中國可能連他們内衣穿什麽，都可以知道。

除了太空基地外，最近阿根廷和中國，還有其他值得注意的互動。

日本經濟新聞》報導，中國邀請阿根廷，和該國簽訂通貨互換協定，在貶值時，互相供給資金。此擧顯然是想要吸引目前貨幣正在貶值的阿根廷。另外，中國還將全面允許阿根廷牛肉進口，加強貿易關係。

根據印度《經濟時報》中國還答應，投資100億美元，來改善該國的鐵路系統。

中國是真心要對阿根廷好嗎？還是這又是陷阱一場？一切都還有待觀察，但記得我們曾經介紹過：

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