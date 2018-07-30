研究：接觸性運動恐增巴金森氏症風險

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）醫界已發現接觸性運動帶來的運動傷害，有可能提高失智風險，像是橄欖球、拳擊、武術等，如今最新研究指出，這類運動甚可能導致神經退化性疾病，例如巴金森氏症。

此前一項研究認為，腦部損傷會加快阿茲海默症進程，也就是失智症最常見的類型，症狀包括失憶、喪失方向感、無力進行日常活動等。接觸性運動正是造成腦部持續損傷的原因之一，因此與「慢性創傷性腦病變」（chronic traumatic encephalopathy, CTE），亦即致失智症的腦部疾病，具高度相關。

由波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）主導的研究則發現，喜好接觸性運動路的人，也可能較容易罹患路易體癡呆症（Lewy body disease），常合併巴金森氏症一起發生。這也解釋了，為何部分運動員會出現顫抖、行動緩慢、行走困難等運動症狀。

針對694個患者捐贈的腦部研究得出，從事橄欖球、冰上曲棍球、拳擊類等接觸性運動8年以上的人，罹患路易體癡呆症的機率較高出6倍，意味他們罹患巴金森氏症與失智症的風險也就更高了。

研究結果發表於《神經病理學與實驗神經學期刊》（Journal of Neuropathology and Experimental Neurology）。