睽違10年！　南島民族論壇8月1日登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）原住民族委員會表示，為迎接8月1日「原住民族日」，原民會今年規劃了三項系列活動，其中，已停辦10年之久的「南島民族論壇」，將於週三（1）盛大開幕。

目前正在臺灣訪問的太平洋友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine），以及美國關島總督卡佛（Eddie Calvo）也將出席論壇開幕式。

總統蔡英文上週五（27）與海妮總統會面時，便提及期盼透過南島民族論壇，臺灣和太平洋地區的島嶼國家之間，可以有更緊密的交流跟合作，一起追求永續發展目標。

原民會在今年5月與南島地區12國駐臺使節代表及外交部在臺北召開「重啟南島民族論壇會前會」，由原民會主任委員Icyang Parod（夷將·拔路兒）主持，會中各國代表一致同意重啟南島民族論壇，作為南島區域的常設組織，執行各項合作發展計畫。

根據原民會，除了8月1至2日舉辦的南島民族論壇外，自今（30）日起為期一個月，由布農族的藝術家Eval設計並彩繪的捷運車廂，將會穿梭於臺北捷運淡水信義線及桃園機場捷運普通車線。

此外，8月3至4日，臺東森林公園將舉辦原住民族國際音樂節（Taiwan PASIWALI Festival），19個來自國內外原住民族流行音樂歌手及樂團，將用樂音來慶祝原住民族日。

原民會表示，四百年來原住民族在臺灣一直被不同的政權賦予不同的名稱，直到1984年，原住民知識份子開始推動原住民族權利與正名運動，而政府終於在1994年8月1日，回應族人的訴求，將「山胞」正式正名為「原住民」。為了紀念這一段歷史，政府便在2005年正式宣布將8月1日訂為原住民族日。