〈財經主筆室〉年輕人為何寧願投資夾娃娃機副業　卻不願買新股？

最近大街小巷充斥夾娃娃機無人店，從2013年的不到170台，暴增到如今4000多台，吸引許年輕人、上班族「兼差賺外快」，打著「當台主不需要太多時間，少少5000元就能一圓創業夢」的口號，迅速襲捲全台。但過去同樣打「花小錢買股票，當公司合夥人」的新股IPO市場，如今卻乏人問津，蜜月行情失靈，年輕人為何寧花數十萬投資夾娃娃機副業，卻不願把錢拿來買體質有被把關、更有前景的新公司股票？

投資夾娃娃機報酬率高嗎？據業者透露，一座機台成本2.5萬元，月租金6千~1萬元不等，兌幣機費用4.5萬元與營業稅、娛樂稅各5%，以一年來計算，一個台主需花費成本約15~19萬元加10%稅，台主透露，過去每個月每台扣除進貨成本，每月可賺到5千元，但現在可能只剩2~3千元，不算稅負的話，賺5千報酬率僅1.25~2.6%。

夾娃娃機產業並不新，風潮再起是因為創造了新的商業模式-「場主分租台主制」。過去由一個老闆出資、高資本高風險，變成把資本、利潤與風險全部「share」分給台主，場主只需負責店面租賃、採購機台、裝潢、保全監視器等初期開銷成本，實際經營管理與經營成本由「台主」負責，化整為零雙方合作也各取所需，降低場主風險與成本，台主則享有低進入門檻，與立即可見的現金報酬，讓懷抱開店創業夢想的年輕人樂於把錢投進去。

這個觀念聽起來有點熟悉，是的，過去台股風光時，也打著「買股票當頭家」的夢想，集大眾資金力量，不必自己經營，當股東就可以透過領取現金或股票股利分潤，場主是券商與交易所，台主就是投資人，若遇狂銷猛賺每年賺逾一個股本的成長型公司，回本速度根本不用一年，賺股利還可賺價差，利潤絕對不比夾娃娃機低，這就是「本夢比」（高本益比）的魅力，還有主管機關事先審核財務品質，降低風險。

然而為何年輕人如今不買股卻寧願投資娃娃機？有人說怕買到變壁紙、有人說太貴，門檻高是一個關鍵，另外台股除少數股票外，本益比普遍偏低也是。券商是否願意擔任「場主」分攤風險並分潤給散戶投資人？值得思考。一張520萬元的股王大立光高不可攀，一旦「破碎化」後化整為零，是否可以提高投資人的意願？近來年輕人熱衷零股交易，但面臨流動性低與券源太少的問題。證交所擬研議推動縮小交易單位到百股，腳步能否加緊些。

那相對低價的新股呢？為何過去常常一漲數十天的蜜月行情如今不再？今年來新掛牌的必應、亞洲航空、聯廣、吉茂、瑞祺電通公司，價錢從一張1.8萬到最貴的15萬元，其實成本也不比夾娃娃機高多少，但股價全數跌破承銷價，其中不乏營收續創歷史新高或較去年翻倍成長的公司，股價依舊跌一到二成，新股不熱，到底是承銷價訂太高，還是市場問題？如何將年輕上班族投資夾娃娃機副業興趣轉為股市的動能，值得券商與主管機關多深思。