2018世界盃行進樂隊大賽　建中奪總冠軍

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2018世界盃行進樂隊大賽，近日在台北田徑場舉行一連串賽事。今年不但是台灣首度主辦，大獎也留在台灣，讓到場加油的民眾歡欣鼓舞。

昨(29)日晚舉行最後一項「行進樂隊隊形變化」決賽，最終由台北市建國中學樂旗聯隊拿下總冠軍，並拿下最佳行進打擊獎。這也是繼2008年、2010年後，建中第3次奪冠。

綜合自由與中央社報導，本屆冠軍(金牌)由台北市建國中學和台中市私立曉明女中管旗隊獲得，景美女中樂旗隊和台灣創價學會天使鼓笛隊樂團則奪下銀牌。其中台北市建國中學繼2010年後，再度拿下最佳行進打擊獎，讓教練及樂隊同學雀躍不已。

台北市建國中學樂旗聯隊，29日在隊形變化總決賽中獲勝，順利將冠軍留在台灣。中央社

建中樂隊負責吹奏薩克斯風的許可表示，拿到冠軍非常開心，努力總算有回報。他要感謝一直支持他的父母、設計精采表演的教練團以及一同努力的隊員們。中央社引述許可說，「這段時間都生活在一起，為同一目標努力，最後有這麼開心的結果，是大家一起努力得到的」，而這段回憶讓他永生難忘。

建中樂旗聯隊教練范家銘則說，非常恭喜孩子們，由於前天(28日)預賽拿下第一名，所以昨天進行決賽時，感覺學生有點緊張跟壓力，但表現依舊有水準，最終拿下冠軍。他笑說，「壓力終於卸除了」。



建國中學樂旗聯隊29日晚間在隊形變化總決賽的精彩演出，博得滿堂彩。中央社

范家銘說，這是歷年來建中樂旗聯隊第3次奪冠，前2次分別是2008年、2010年。



建中樂旗聯隊家長後援會長陳裕益說，努力終於有好的回報。他說，孩子們從7月7日起開始集訓，每天上午8時練到晚上8時，「頂著30幾度烈日高溫練習，每個人都曬得很黑！這叫驕傲黑！」他說，得知奪冠的那一刻，他心情相當激動，也感到驕傲，主要是因為能夠「把冠軍留在台灣」。



29日進行隊形變化總決賽時，建國中學樂旗聯隊壓軸登場，帶來精湛演出。中央社

樂旗聯隊今年表演的曲目為Rite of Passage，內容在詮釋人出生後雖有歸屬，卻不斷經歷分離與重生。透過各階段的儀式與蛻變，尋找自我救贖與突破，或者犧牲自己，或者為他人獻祭，只為了融入新的群體，在反覆的輪迴中掙扎與昇華。



比賽時，旗隊隊員表情或振奮、或憂鬱、或奔放、或迷惘。樂隊成員不但要演繹作曲家史特拉文斯基的3首經典名曲（火鳥、比彼得露西卡、春之祭），還要展現行進樂隊精彩及獨特的隊形變化，以及結合音樂與視覺的特有藝術效果。

教練范家銘說，會選擇史特拉文斯基的三首經典名曲，是因該曲風格多元，可表現出各式各樣不同情緒，在視覺上有不同結果，也希望學生能在表演當中更認識自己，從而成為更好的表演者。

2018世界盃行進樂隊大賽(​2018 WAMSB World Championships)今年首度在台灣舉辦，根據台灣行進樂隊聯盟(Taiwan Marching Band Association)官網介紹。今年賽程分別為:

7/26 管樂踩街遊行決賽，有香港、台灣、德國和加拿大共4隊參加。

7/27 鼓隊對決比賽、旗隊比賽，各有4隊和11隊參加。

7/28 行進樂隊隊形變化(Drill Competition) 準決賽。7/29 舉辦行進樂隊隊形變化決賽。參賽隊伍來自世界各國，台灣隊參賽學校包括：台北市建國中學、景美女中、台中市私立曉明女中、台灣創價學會天使鼓笛隊樂團和新北市坪林國中樂旗隊共5隊。另外6隊則分別來自加拿大、香港、中國北京和馬來西亞各有兩隊參加。

場邊啦啦隊熱情揮舞國旗為建中加油。中央社