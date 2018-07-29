總統：改革很困難 為了台灣一定要做

（中央社記者江俊亮嘉義縣29日電）總統蔡英文今天表示，改革的過程雖然很困難，「但為了台灣，我們一定要做」，她要讓那些「唱衰台灣」的人知道，台灣走得愈來愈穩，愈來愈好。



蔡總統今天下午由嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人陪同，出席嘉義縣定古蹟民雄大士爺廟揭匾儀式，在為大士爺廟「濟眾化俗」揭匾之後，做了以上表示。



總統表示，民進黨執政兩年多來，做了很多改革，包括年金改革、稅改、不當黨產、轉型正義等，相信沒有辜負支持者的期望。



她強調，年金改革雖然是一個很困難的過程，為了下一代、為了台灣財政，「我們一定要做。」



總統指出，這兩年多來進行的稅改，對於年輕人或收入較少的人，由政府減少他們的稅免除負擔，因此每月領新台幣3萬元以下的人，不必繳稅；若是4口之家，年收入在123萬元以下，也不必繳稅。



對於不當黨產、轉型正義的改革，總統表示就是要讓受冤屈的人，可以獲得洗淨、平反，讓台灣在發展的歷史上更團結、更和諧。



她說，台灣的經濟已逐漸復甦，穩定成長，景氣回溫，出口與薪資水準是有史以來最好的時候；外界都說民進黨執政成績不好，她要告訴大家「要有信心」。



總統指出，政府這兩年多來做了很多事情，都是為台灣下一代而做，例如長照2.0政策，讓每個社區都有地方可以照顧長輩，讓長輩可以受到更好的照顧，也讓年輕人更放心。



她說，政府兩年多來做了這麼多改革，她要讓那些「唱衰台灣」的人知道，台灣走得愈來愈穩，愈來愈好。（編輯：施燕飛）1070729