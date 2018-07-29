泰學生用臉書行銷花蓮自然美景  吸引國際矚目

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）花蓮縣政府與駐泰經濟文化辦事處辦理「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，行銷花蓮美景，並增進花蓮國際知名度，邀請泰國青年來台旅遊、拍攝短片並寫成遊記，在臉書粉絲專頁上發表。泰國獲選隊伍獲得免費前往台灣進行15日壯遊體驗的資格，本次計劃走訪花蓮各個特色景點，深入了解花蓮。

泰國學生青春壯遊台灣計畫今年5月11日公佈第一階段優勝隊伍，跨海前往台灣進行15日青春壯遊體驗，透過分享在台灣旅遊的體驗影片，刊登在粉絲專頁「Taiwan Thailand Fans」及「Taiwan Thailand Fans.Thai」的活動專區上與民眾分享。第一名將頒給累積2個粉絲專頁總按讃數最多的隊伍。

本次壯遊計畫，將安排走訪花蓮特色景點，並安排多項走訪行程，如鐵道文化園區、新城七星潭風景區、太魯閣國家公園、鯉魚潭、雲山水、馬太鞍濕地生態園區及東大門夜市等等，透過參賽者親身走訪的經歷，進一步深入的了解花蓮，進而能有效的宣傳花蓮。

花蓮縣政府觀光處處長彭偉族表示，為了讓更多泰國民眾瞭解花蓮，花蓮縣政府與中華民國駐泰國經濟文化辦事處合作，邀請泰國青年親身至花蓮，體驗花蓮得天獨厚的自然美景及友善安全的旅遊環境，並宣傳夏季大型活動及熱門新興景點，希望藉由其社群媒體口碑行銷宣傳花蓮，吸引更多國內外旅客蒞花旅遊。