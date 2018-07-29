恐怖情人6大特徵  自保招式報你知  

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）近年來危險情人社會案件層出不窮，愛情雖令人嚮往，有時也容易傷人。為宣導交往正確處理方式，台北市政府少年警察隊特別製作「赴約守則停看聽」、「小心危險情人」、「逃離危險情人」等3支動畫短片，教導青少年如何安全約會及遠離恐怖情人，雙方在經歷兩人感情的同時，更懂得保護自己，避免危險及傷害。

《自由時報》報導，2017年宜蘭鬧區的一家印尼商店，發生外籍移工情侶兇殺案，一對同居的外籍移工疑似發生爭執，男性外籍移工盛怒之下持刀砍殺女性外籍移工，女移工送醫後傷重不治。

少年警察隊表示，危險情人有6項共同特徵，包括交往前瘋狂追求、挫折容忍度較低、情緒化、佔有控制慾強、性格違常及可能有自殘或傷人傾向等，這些多在相處過程中即會發現，遇到這類情況時應有警覺，如果一再容忍，或因愛對方而期待其有所改變，往往會延長受傷的時間與機會。

當覺得彼此不適合需要提出分手時，應相約公開場所見面並請友人陪伴前往，同時在分手時說明的態度應誠懇和緩，避免刺激或挑釁式的語言。

分手後要注意有無後續狀況發生，如果對方有暴力、騷擾或跟蹤等讓人害怕或不舒服的行為，已達到自己無法處理的程度時，一定要立即尋求警察、社工等專業管道協助。

少年警察隊特別提醒青少年，無論約會或交往，都要以自身安全為優先，這不僅保護自己，更是讓身邊的親朋好友安心，家長也可以多關心孩子們的交友情形，適時給予協助與幫忙。