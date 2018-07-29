新南向旅客遊台北人數增   最愛台北101

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市觀光傳播局公佈「來台旅客在台北市之消費及動向調查」顯示，2017年外籍遊客至台北市比率月為90.91%，顯示每10名遊客就會有1名造訪台北，來台遊客中，以中國的29.99%位居第一位，新南向10國遊客位居第2。從動向來看，各國遊客在在台北市主要進行城市觀光、逛夜市及購物，地點以台北101、夜市、西門町為主，顯示旅客會前往的景點正在轉移中。

配合中央新南向政策，台北市觀光傳播局極力開拓東協及南亞高潛力客源市場，赴馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、印度、新加坡等國家，藉由辦理產品發布會、民眾見面會或參加旅展等方式推廣，拓展穆斯林、年輕旅客、自由行族群、團客及家庭團等新興客源，整合各項行銷方式，加強宣傳並深化台北品牌形象，成果頗豐。

台北市自2012年辦理「來台旅客在台北市之消費及動向調查」，發現各國旅客在台北市前三項從事的活動為城市觀光、逛夜市及購物，第四名則為參觀古蹟與文物。而近年觀光傳播局透過海外行銷大力推廣台北的美食，因此無論是吸引旅客來台北市的因素或是對台北市印象最好的項目中，「食物」幾乎都包辦第1或第2名。

在旅客遊覽景點方面，往年前五名幾乎都是台北101、夜市、故宮博物院、西門町和中正紀念堂，今年西門町首度擠入第3名，信義商圈也首度擠進前5名，讓故宮博物院第一次跌落前3名外，「顯示旅客會前往的景點正在轉移中」，但若以受訪旅客曾遊覽景點中最喜歡的景點來看，故宮博物院仍舊是旅客心中的最愛，大稻埕則第一次挺進第3名，

台北市觀光傳播局局長陳思宇表示，綜觀日韓市場來台北市旅客，近4年已有2成的成長，106年來台北市東南亞旅客與105年相較也有近3成的成長，原訂2020年可以達到的目標，很高興我們已經達成了！希望到2020年日韓市場可以再增加25萬人次，東協10國的來客量可以再成長2成。