願他鄉變故鄉 印度軟體工程師的台灣歲月

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）星期四的台北市，天空一如既往的藍，台北火車站外人來人往。來自印度的Saurabh Singh背著包走進辦公室，打開電腦，準備迎接新一輪編碼洗禮。

他有個古色古香的中文名字，叫李東儒，是台灣籍岳父翻遍書籍取的。5年前初次來到台灣，李東儒便深深愛上這個充滿人情味、便利且安全的國家。被公司外派至美國多年，母語為印地語及英語的他，中文能力為零，讓人不禁好奇是什麼樣的原因讓李東儒決定放棄美國高薪工作，毅然決然來到台灣展開人生新篇章。

硬體大國與軟體巨擘的相遇

身為印度名產 - 軟體工程師，李東儒對於台灣的第一印象是科技產業相當發達，尤其是晶片、電腦零件與大型機械。

「台灣的硬體設備做的相當好，許多印度商人都會進口台灣的大型機具，品質有保證。如果可以結合印度軟體工程師的能力，相信會為台灣未來發展帶來很好的影響。」

台北市市長柯文哲2017年出訪印度時曾表示，「台灣的硬體技術非常優秀，而印度的軟體人才也是世界有目共睹，如何結合兩個國家的軟硬體合作，吸引印度的優秀人才到台灣工作，如何增加更多的獎學金名額，這需要官方與民間的共同合作。」

而印度政府本世紀初喊出「2008 百萬軟體人才」後，配合政府政策，印度各校開辦的工程學系從10年前的1500個，翻轉到現在超過3000個。

印度理工學院（Indian Institute of Technology，IIT）堪稱世界上最難取得入學資格的學校。來自印度及世界各地的學生擠破頭想進入，IIT畢業的學生品質有保證，畢業生在美國矽谷、NASA乃至全球各地闖出名聲，印度人等於高優質工程師的名號不脛而走。

李東儒5年前與台籍妻子結婚，取得外僑居留證，去年他透過網路求職平台，順利在台就職，在台灣生活的1年裡，他被台灣同事的熱情所深深吸引。由於是軟體科技公司，同事普遍英文流利，溝通無障礙。李東儒一邊學習最新程式編碼，一邊學習中文，期望更快融入台灣社會。

（圖片來源：李東儒提供）

熱愛台灣自然美景 旅遊如同呼吸般自然而然

「在台灣，我喜歡到處走走看看，台灣真的很美。我喜歡太陽下山前的淡水，渡輪從遠處緩緩駛進港口，河水拍著河岸，讓人心情感到很平靜。」

李東儒表示，他喜歡與朋友出門旅遊。曾經一起開車攻上合歡山武嶺，再到松雪樓，沿路盡是靄靄白雪，美不勝收。也曾經到鹿港天后宮看人拜拜，廟前人來人往，相機快門按個不停。

「去鹿港時，還看到一大群人抬著小房子走來走去，前面好多人的穿著打扮很特別，後面還有好幾座人偶。之後才知道，原來這叫做進香。而且台灣人拜拜時手拿三支香，向神明祈禱後再將香插到爐子上，而在印度教的習俗裡，我們會將香燭插在香爐上再開始祭拜儀式，台灣這點讓我覺得很熟悉。」

來自印度的李東儒，對台灣傳統文化興趣頗深，除了去各大廟宇參拜之外，他也喜歡參加台灣的傳統祭典，比如划龍舟及清明掃墓。

「我覺得台灣很安全便利，不管再晚出門都有東西能吃。一個人走在街上從不覺得危險，這是在新德里不可能發生的事情。而且台灣人很熱情，就算不會說英文，也會利用手勢及身體語言，想辦法幫助我們。」

李東儒與記者分享某次經驗，他表示，有一次他跟朋友在去故宮博物館時搭錯公車，緊急下車後詢問了一位老先生正確的公車路線。老先生雖然英文不流利，卻帶著他們走到正確的公車站牌，還陪著他們一起等車，直到他們上了公車老先生才離去，讓李東儒好感動。

「台灣交通便利，近的地方可以搭捷運及公車，遠的地方有高鐵跟火車，就算沒有自己的車子，也能玩遍全台灣，這點在印度真的很難發生！」

（圖片來源：李東儒提供）

願他鄉變故鄉 在台灣的印度人

在台灣住了1年的李東儒目前取得外僑居留證，未來打算定居台灣滿5年後申請永久居留常住台灣，期望在台灣這片土地上落地生根，發光發熱。他表示，每天最開心的事，就是下班後晚上到圓山花博公園跑步，聽聽音樂，安全又舒適。

「台灣真的很棒，我經常向身邊的親友推薦來台旅遊或工作，因為這是個非常安全、穩定且舒適的地方。」