(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)颱風「雲雀」侵襲日本。日本氣象廳預測，由於「雲雀」移動速度漸趨緩慢，因此恐對西日本地區，持續帶來大雨，請赴該地區及在該地區的民衆，注意自身安全。

《NHK》報導，根據氣象廳，「雲雀」已在29日清晨，登陸名古屋附近的三重縣，並在日本時間10點左右，抵達廣島縣福山市，行徑時速為35公里、中心氣壓為990百帕，略爲減弱。最強風速為每秒23公尺、最大瞬間陣風為每秒35公尺、其中颱風中心以北330公里，到以南220公里範圍内，預估會持續出現秒速15公尺以上的強風。

日本氣象廳針對「雲雀」颱風對各地發佈的警報地圖（翻攝自日本氣象廳網站）

根據報導，氣象廳預測，由於「雲雀」速度漸漸減弱，因此可能會為西日本地區，持續帶來大雨。此外，由於最近是大潮，因此海浪可能較高。氣象廳警告，小心土石流、河川汎濫、淹水、海浪等災害，注意自身安全。

《NHK》網站上氣象新聞盡是颱風「雲雀」的警報（台灣時間2018年7月29日上午9點25分翻攝自《NHK》網站）

另外，氣象廳還提醒，由於日前西日本大雨後，土壤尚未回穩，因此潰堤、土石流、以及汎濫的可能性較高，請勿靠近危險場所。

根據報導，由於大氣不穩，因此也必須小心打雷和龍捲風。

颱風「雲雀」速度減慢 西日本將有持續大雨