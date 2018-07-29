蘇嘉全赴歐國會外交 艱困處境下爭取支持

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）立法院長蘇嘉全於休會期間赴英國、瑞典、法國，透過國會外交努力爭取外界瞭解、支持台灣。他說，歐洲友台人士對台灣遭受打壓的處境都很清楚，也寄予同情和支持。



蘇嘉全於7月18日到28日訪問英國、瑞典、法國，行程最後從巴黎搭機返台。



他在巴黎接受中央社記者訪問時說，國會外交是立法院工作重要項目之一，立法院與全球的98個國會有交流，透過立法院的友好協會和他國友台小組來往，可以溝通很多事，例如法國議員質詢官員、呼籲政府支持台灣參與國際組織，這些都是國會外交成果。



蘇嘉全於25日以一整天的時間參訪法國國民議會，不僅出席酒會聯誼，還創下台灣的立法院長進入國民議會議場首例，當時由共和前進（LREM）黨籍、國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）介紹在旁聽席上的蘇嘉全，在場議員和官員起立鼓掌歡迎，蘇嘉全則揮手致意。

La première fois de l’Histoire des parlements français et taïwanais qu’un Président du Yuan législatif entre dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.

L’universalité de la démocratie nous rassemble au-delà de nos cultures. pic.twitter.com/wO69l5QyF1 — Cesarini JF (@JFCesarini) 2018年7月25日

蘇嘉全說，雖然中國打壓讓台灣處境艱困，但法國國民議會很歡迎台灣訪團，就如賽沙里尼所言，「民主是普世價值，是超越的，華人過去大家覺得不可能會有民主，而台灣是華人世界唯一真正民主國家」。



他說，各外館對這趟行程都很用心安排，他除了在法國與國民議會、參議院高層互談外，在英國參觀下議院開會狀況、在上下議院見到高層級人士；瑞典國會已經休會，但也在友台小組帶領下參觀議場、彼此交換意見。



北京近期對台灣加強施壓，強制各國航空公司訂票系統更改對台灣稱呼，戰機、艦艇頻繁接近台灣，還主導取消2019年東亞青年運動會由台中主辦。



蘇嘉全說，歐洲友台人士對台灣這些處境都很清楚，中國長期打壓，這段時間更是變本加厲，他此行遇到的歐洲友人都同情台灣，對中國的蠻橫不以為然，他感受到他們對台灣的正向支持。



他說，每國固然有自己的商業利益和國家利益，但這些歐洲友台人士用其他方式幫助台灣，台灣自己也要努力，國會外交的努力就是要透過國會彼此互訪，讓被打壓的台灣得到其他國家支持，請這些國家替台灣在國際社會發聲。



蘇嘉全表示，法國國民議會議員和參議員過去應邀造訪台灣，深入瞭解後，都覺得是真正民主、有人權的國家，未來會繼續邀請重量級國會議員和政治菁英多到台灣參訪，他們越瞭解台灣在民主、人權、自由、商業活躍性等方面的表現，就會越支持台灣，台灣才更有發揮機會。



同行參訪的民主進步黨籍立法委員尤美女說，這趟訪歐可謂破冰之旅，因為台灣的國會議長造訪，「其實有些國家是拒絕的」，但這次在英國、瑞典、法國參訪議會、與高層人士深入交談，是很成功的國會外交。



訪團除了參訪議會，也到了法國南部亞維儂（Avignon）欣賞藝術表演。尤美女說，當地人士很希望台灣團體多去表演，也希望法國團體赴台交流，他們認為，中國表演團體的節目雖然美，但總不脫一個框架，而台灣節目充滿創意和藝術自由，兩者非常不同。



她說，國會外交重要性就在心與心的交流，以價值和理念交往，友誼才會長存，無懼打壓或金錢攻勢。（編輯：林憬屏）1070729

