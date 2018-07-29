疫苗「翻牆」‧「區塊鏈」感染 -- 網路長城擋不住​

就像實體世界裡的交通運輸系統一樣，對於網際網路(Internet)的管理，多數國家都有一定的網路規範與監視系統存在。在網路內的人們或企業，則為了隱私或商業活動所需而利用各種加密傳輸手段，以避免資訊全都露而確保資訊安全與隱密。目前世界上有少數國家實行了高強度的網路審查，以封鎖網路程度最大的中國(中華人民共和國)來看，中共政府通過其在網路建設的「防火長城(Great Firewall，簡稱GFW)」，限制或阻止境內居民(不論是國內民眾或外國人)存取境內外的網站內容(含一般社群網站)。

「防火長城」，是指中共政府在其互聯網(也就是Internet)邊界審查系統的統稱，中國民眾俗稱牆、防火牆、功夫網等等；這個中國國家網絡監控系統起始於1998年，對外宣稱是中國官方對境內外涉及敏感內容的網站、IP位址、關鍵詞、網址等的過濾刪除、屏蔽或封鎖。美國貿易代表辦公室在2016年即發佈報告，認為中共的網際網路審查過濾，對外國企業形成嚴重的貿易障礙。

最近中國狂犬病疫苗造假之「假疫苗事件」，讓知曉狀況的中國民眾心驚受怕，國內外媒體也爭相報導。一名中國網友『獸爺』寫了網文《疫苗之王》，詳細報導中國上市疫苗大廠“長春長生生物科技公司”，如何透過低價收購國有資產和生產廠家等資本操作，在短時間內拿到審批，迅速占領中國利潤率高達80%的疫苗生產市場，快速套利，主管機關並陸續被查出不法勾當的經過。而這篇文章因為提及敏感內容，很快就被官方「河蟹」，網頁連結點進去只看到屏蔽訊息(網頁『404 Not Found』)。據美國之音(VOA)報導，中共宣傳部門嚴加控制假疫苗事件的消息，禁止獨立調查報導，並管控封鎖網路訊息。

為了讓假疫苗事件的真相流傳下去，有中國網民把文章放到「下一代加密貨幣與去中心化應用平台『以太坊(Ethereum)』」上，這樣一來就沒有人可以完全地刪除它，讓任何人都可以從網際網路裡讀到該文章。『以太坊』有著運用區塊鏈(Blockchain)技術的程式，具備數位資產防偽機制(Digital assets tamper-proof mechanism)，能夠確保區塊鏈上的電腦執行程式，達成資產交換自動化，也因此不受政府要求下架或企業組織審查的限制、干預。

「區塊鏈」的應用，就像在創造一份具備『去中心化與不可竄改性』的「分散式帳本」，這裡的『去中心化』是指帳本不是只存放在一台網站主機的那一份，而是被程式自動存放在分散於網路的許許多多的電腦裡的許多複本，除非有能力同步刪除(或竄改)這些電腦裡的各複本。

對於被「防火長城」所過濾封鎖的網站內容，人們以「反審查軟體」來進行突破以閱覽之；這種突破網路審查或突破網路封鎖的作為，一般稱為「翻牆」，所使用的軟體工具則稱為「翻牆軟體」或翻牆APP。

就理論而言，政府的網際網路審查部門完全可以用技術手段切斷所有的網路連線。但因為大量的國內外金融交易和對外貿易企業在跨國進行網路通訊時，必須在網際網路上使用安全和經濟有效的「虛擬私有網路(VPN)」來傳輸加密資料，出於這類經濟活動的考量，像中國這樣進行網路審查的國家，也是不可能完全切斷所有的網際網路連線。此外，任一翻牆工具的破解，都需要投入多年時間來研究，造成網路封鎖技術的花費十分昂貴，而當官方投入網路封鎖研究時，也引起駭客的注意與興趣，促成突破網路封鎖的技術大幅成長，也因此使得多數網路管制的國家都有封鎖不完全現象，並且須要投入大量的稅金花費。 (END)

註：

1、想要初步了解區塊鏈，建議參閱網文《區塊鏈懶人包》

2、世界各國在網路規範與監視的程度如何？根據非營利性的產業聯盟【開放網路基金會】(其成員包括Google、Facebook、Yahoo、Microsoft、德國電信、威訊通訊等)，公布下列各國(政府)在網路規範與監視的程度：

《封鎖部分網站》 -- 北韓、中華人民共和國。

《最嚴重的》 -- 緬甸（於2011年10月宣布解除對Twitter和Facebook等外國網站的封鎖）、古巴（於2016年6月宣布解除美國網站封鎖）、伊朗、北韓、中華人民共和國、敘利亞、突尼西亞、土庫曼、烏茲別克、越南。

《較嚴重的》 -- 、巴林、韓國、沙烏地阿拉伯、阿聯、葉門、澳大利亞。

《監視》 -- 比利時、巴西、加拿大、智利、捷克、丹麥、斐濟、芬蘭、法國、香港、德國、加納、愛爾蘭、印度、色列、義大利、日本、約旦、澳門、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、巴基斯坦、俄羅斯、新坡、瑞典、中華民國(台灣)、泰國、土耳其、英國、美國。

(來源：維基百科)