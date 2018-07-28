2018台灣駭客年會主打「區塊鏈」 數位貨幣、硬體錢包成焦點

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）第14屆台灣駭客年會HITCON Community昨（27）日在南港展覽館登場，為期兩天的盛會，主題為「鏈出世界、解密未來」，搭上時下最盛行的區塊鏈風潮，在會中推出HITCON Token數位貨幣，為國內數位論壇頭一遭。

《數位時代》報導，本屆大會的主題強調區塊鏈去中心化的特性，呼應駭客反權威精神。在會中發行的HITCON代幣，採以太坊智慧合約、ERC-20的標準。台灣駭客年會打趣地說，現場除了有不定時「大撒幣」活動，「為向鑽研技能而燃燒青春的駭客魂致敬」，大會還特別設置復古推幣機與最熱門的夾娃娃機，可透過夾彩蛋來獲得代幣，用來兌換紀念品或打賞講師。

HITCON Community 2018也推出硬體錢包，是首個Open Source 的區塊鏈硬體電路板，可離線存放加密貨幣，安全更升級，並有電子紙、WIFI 與 BLE 等多種功能。主辦單位強調，雖只是大會限定，技術卻毫不馬虎，使用晶片可是與多家硬體錢包廠商相同。

據報導，本屆年會吸引了區塊鏈業者前來擺攤，包括交易所幣託（BitoPro）以及OTCBTC皆到場徵才。美國新創公司Polyswarm，是透過區塊鏈將惡意軟體分析工作外包給全球各地的資安專家。專家提供分析結果後，就能獲得代幣獎勵，而企業則能快速更新防毒系統。

台灣駭客年會表示，今年HITCON Community議程，還涵蓋脆弱點串起整個攻擊鏈、中東資安情勢分享、IoT家電風險、歐盟 GDPR 的影響與翻越東亞長城防火牆等。資安實境挑戰遊戲 HITCON Hackdoor，則融合了無線設備入侵、門禁系統破解、破解手機密碼檔等專業知識。

行政院資安處處長簡宏偉在演講中提到，全球資安威脅日增，包括大型DDoS（分散式阻斷服務攻擊）、針對關鍵基礎建設攻擊、勒索軟體影響電商與金融機構運作等。他指出，光是政府機關，2017年平均每月受到2,000萬到4,000萬次攻擊，去年攻擊成功次數還高達360次，其中有12件被列為核心系統無法運作的嚴重程度。

他認為，資安產業可利用此機會，尋找解決方案。例如，網路攝影機是物聯網攻擊的目標之一，政府可與業者合作訂出資安標準，在外銷產品時，成為台灣資安業者的優勢。

資安產業去年產值387億元、就業人數為8,500人，多數集中在硬體及系統整合商。他認為新創公司仍有許多發展空間，期許能於2025年讓資安產值倍增至780億元。

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第14屆台灣駭客年會（畫面翻攝HITCON臉書)