商人投身環保 「騎鐵馬」當水上清道夫

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）提到水上腳踏車，一般人想到的或許是休閒運動，但一名印度探險家卻有著更遠大的抱負—騎著鐵馬撈河裡的塑膠垃圾。

35歲的布拉（Dhruv Boruah）在一次從倫敦航向里約熱內盧的遊艇比賽後，得知另一隊竟然在大西洋中遇到兩隻遭塑膠纏身的海龜。不忍生態遭此浩劫，他決心採取行動。

回到倫敦後，布拉開始組裝水上自行車，加了浮筒、推進裝置及捕魚網，接著「騎到」倫敦各大水道展開撿垃圾的工作。這項行動的目的，並非要靠一己之力清除倫敦水道的所有塑膠廢棄物，畢竟不可能也不切實際，而是要利用腳下的吸睛裝置與路人「搭訕」，傳遞環保理念。

布拉希望其「泰晤士河計畫」（The Thames Project）能喚醒世人正視塑膠污染的嚴重性，從而採取行動。

平常不當水上清道夫時，布拉會與地方議會、企業人士及社群團體合作，鼓勵大家減少「塑膠足跡」。布拉過去是一名管理顧問，每天在螢幕前工作14小時。直到有一天，他捫心自問，「上次看星星是什麼時候？我的眼睛是用來盯著螢幕上的星星嗎？」

因緣際會，他從一年前開始了泰晤士河清理計畫，如今一路「騎向」英國各大河流。輕裝上陣的他，每趟得花40分鐘將自行車變身水上載具，他戲稱，每回駛入河中，總讓他覺得「自己彷彿有那麼一刻成了耶穌」。

現在他每三週從事一次水上清道夫活動，還會號召民眾透過獨木舟、船艇，甚至站立式槳板一同清潔水道。某次在伯明罕的活動，甚至共撿拾了高達275公斤的塑膠，足足能裝滿一輛小卡車。

對於這位「塑膠漁人」而言，每回滿載而歸的是一次性塑膠用品、寶特瓶及保麗龍。「你怎麼能不在乎？這攸關你的健康、你下一代的健康。我們怎能摧毀這個地球？」他憂心忡忡地說。