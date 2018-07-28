臺中文學季今登場　邀陳幸蕙、陳雪等名師開講

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2018臺中文學季今（28）日於臺中文學館登場，為呼應即將到來的臺中世界花卉博覽會，文學季以「聆聽文學花開的聲音」為主題，舉辦文學小旅行、名家對談、名師開講、作家私塾、書包音樂會、詩歌節、電影欣賞等各式活動，盼民眾欣賞文學的同時，也能感受花博的氛圍。

在週六的文學季開幕記者會上，包括臺灣文學館館長廖振富、東海大學中文系副教授阮美慧，以及作家江自得、蘇紹連、林廣、林德俊、陳憲仁、陳胤、許赫、蔡文傑、蔡榮勇、亞媺、林沈默等人均現身會場。眾人一齊翻開寫有「聆聽文學花開的聲音」的大書，象徵2018臺中文學季正式揭幕。

臺中市副市長林依瑩表示，今年文學季邁入第二年，為期兩個月，其中最有趣的是集結高中生演出的書包音樂會，展現學生青澀年代的一面，將為城市閱讀注入一股新的力量，深植在市民心中。

根據臺中市文化局，今年文學季將有一系列活動，包括三場名家對談與三場名師開講，每場名家對談將邀請兩位作家就不同主題進行精采對話，而名師開講則分別由作家廖輝英、陳幸蕙與陳雪，各自分享臺中生活記憶對於其文學創作的影響。

此外，四場作家私塾將邀請兒童文學、小說、散文，以及現代詩等不同文類的作家，與民眾分享創作的技巧與經驗。8月25日的書包音樂會，則會由臺中一中、曉明女中、臺中女中、惠文高中四所中學的吉他社，以及小老鷹樂團輪番演出。

文化局表示，9月1日的《臺中詩歌節》則將匯聚13組詩人結合樂器、現代舞等不同藝術類型，帶來與「花」相關的跨界詩篇創作分享。除此之外，文學季也安排電影欣賞座談，選播《日曜日式散步者》、《古都》、《櫻之聲》、《父後七日》等經典影片，並分別邀請黃亞歷、林水福、黃明川、劉梓潔等導演和影評人，參加映後座談會。

文化局指出，文學季也將帶來文學市集及文學小旅行等豐富活動，盼擴大文學季的參與層面及廣度，持續為文學扎根。相關臺中文學季系列活動訊息及報名，可至臉書活動專頁查詢。

▶︎ 2018臺中文學季開幕記者會（照片來源：臺中市政府提供）