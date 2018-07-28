機師工會釀罷工 華航長榮籲理性

桃園市機師職業工會正舉行罷工投票，8月6日截止，工會昨天指投票數已過半，可望取得合法罷工權。華航及長榮今天發表聲明，指機師派遣符國際標準，無過勞，呼籲機師工會理性。

桃園市機師職業工會由中華航空及長榮航空機師組成，工會下的華航分會有華航機師約800人，長榮分會的長榮機師約500人，主要訴求改善過勞及爭取福利。

華航今天發表聲明，指機師派遣規定一向嚴格遵守民航法規符合世界標準，勞動條件遠優於絕大多數勞工。

華航認為，機師過勞、危害飛安的議題顯不存在。機師職業工會要求惡劣天候及因特殊機場另給加給等，明顯是聚焦於待遇、福利，與所謂過勞、飛安訴求相去甚遠。

華航表示，有關薪資及飛時計算部分，工會2015年的要求，在冗長討論後雙方達成共識後共同簽署協議，這次違反當初協議，而做罷工訴求，並不合適。希望工會不要動輒以罷工要挾資方全盤同意所有要求，期盼勞方嚴肅看待航空產業的公共性與社會責任，盼雙方透過理性談判尋求共識。

長榮航空聲明，對於桃園市機師工會宣稱目前的投票狀況不做任何臆測，但仍呼籲機師工會保持理性，並希望雙方能透過協商解決爭端，避免造成社會衝擊與影響大眾空中交通運輸。

長榮航空說，目前長榮機師總人數將近1300人，其中包含本國籍近1000名、外國籍近300名。所有航班都遵照相關法規派遣飛行員，無飛安顧慮或過勞情形。

長榮航空表示，有關於飛安相關議題，長榮航空現行作法與機師工會的期待相當接近，願意由負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會共同進一步討論，若機師工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。

有關休假及日支費率等調整事項，長榮航空說，現行的休假配套措施，除了法令保障的115至117天外，特休由第一年22天逐年累計至最高42天，並提供每年含飛行加給的全薪病假30天，已是民航界最優的休假制度之一，不應單從個別項目來比較。